Ceny samochodów rodzimej produkcji systematycznie rosną, więc chętnych na zakup nostalgicznego Malucha na pewno nie zabraknie. Ten egzemplarz został wyprodukowany w 1989 r. i posiada ważne do 11 listopada bieżącego roku ubezpieczenie OC.

Ten egzemplarz z pewnością będzie cieszył się sporym zainteresowaniem. Wyprodukowany został w 1998 r., posiada opłacone ubezpieczenie OC do 3 stycznia 2026 r., ale od dłuższego czasu nie było użytkowany.

Kupujący nie otrzyma kluczyków, a także musi liczyć się z co najmniej kiepskim stanem wizualnym. Corolla posiada liczne zarysowania, zmatowienia, wgniecenia i uszkodzenia, więc konieczne będzie przywrócenie go do należytego stanu blacharskiego. Przebieg nie jest znany. Licytacja rozpocznie się od 1 tys. zł.