Toyota testuje innowacyjne paliwo. To może być ratunek dla motoryzacji

Spis treści: 01 Toyota nie śpieszy się do elektryfikacji

02 Nowe paliwo Toyoty ratunkiem dla silników spalinowych

03 Niższa emisja CO2 bez zmiany przyzwyczajeń

Przyszłość silników spalinowych stoi pod znakiem zapytania. Od 2035 roku na terenie Unii Europejskiej rejestrować będzie można tylko i wyłącznie samochody bezemisyjne o napędzie bateryjnym i wodorowym. Na cenzurowanym znajdą się niemal wszystkie marki, z wyjątkiem tych, które podchodzą pod “poprawkę Ferrari" tj. Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, McLaren czy Bugatti. Te manufaktury każdego roku będą mogły wyprodukować i zarejestrować określoną liczbę aut.

Reklama

Toyota nie śpieszy się do elektryfikacji

Niemal wszystkie koncerny z roku na rok starają się sukcesywnie obniżać emisję dwutlenku węgla, rozbudowując ofertę o nowe modele elektryczne i żegnając spalinowe ikony. Bateryjna elektryfikacja najwolniej postępuje u największego producenta samochodów na świecie, czyli Toyoty, która specjalizuje się w napędach hybrydowych. Prędzej czy później Japończycy będą musieli pokazać kilka nowości, by zaznaczyć swoją gotowość na elektryczne czasy. Ale czy na pewno?

Zdjęcie Elektryczna Toyota bZ4X 218 KM 4x4 XMODE / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowe paliwo Toyoty ratunkiem dla silników spalinowych

Japończycy wielkie nadzieje pokładają w paliwach alternatywnych, nad którymi pracują już od długiego czasu. Toyota z firmą Chevron rozwija technologie wodorowe, a równocześnie udoskonala innowacyjne paliwo, które - jak wynika z testów prowadzonych na całym świecie - pozwala obniżyć emisyjność wszystkich silników spalinowych o ponad 40 procent.

Do produkcji niskoemisyjnej benzyny wykorzystywane są surowce odnawialne. Ponad połowa składu stanowi biopaliwo wytwarzane z produktów rolnych oraz odpadów z uprawy roślin i hodowli zwierząt gospodarskich. Rozwinięcie technologii paliw opartych na surowcach odnawialnych pozwoli obniżyć emisyjność transportu i nie będzie wymagać modyfikowania istniejącej infrastruktury tankowania czy wymiany samochodu na nowszy.

Waga wyzwania, jakim są zmiany klimatu, sprawia, że Toyota jest gotowa coraz intensywniej współpracować z innymi branżami. Masowe stosowanie niskoemisyjnej benzyny Chevron pozwoli na rzeczywistą redukcję emisji CO2 we wszystkich samochodach z silnikiem benzynowym. Mark McCarthy, kierownik programu ds. energii, paliw i zrównoważonego rozwoju w Toyota Motor North America (TMNA).

Zdjęcie Wodorowa Toyota Mirai / Sebastian Kościółek / INTERIA.PL

Niższa emisja CO2 bez zmiany przyzwyczajeń

Producent podkreśla, że nowe paliwo będzie można stosować w niemal wszystkich samochodach benzynowych, które już dziś poruszają się po drogach na całym świecie. Pierwsze testy drogowe rozpoczęły się wiosną 2023 roku, a brały w nich udział samochody różnych klas i segmentów tj. Toyota Camry, RAV4 z napędem hybrydowym plug-in oraz wielozadaniowy pick-up Tundra.

W późniejszym etapie innowacyjne paliwo trafiło do centrum logistycznego Toyoty w Portland. Od kwietnia br. niskoemisyjna benzyna trafia do baków nowych aut, które później są transportowe do dilerów w całej Ameryce Północnej. Mowa o ogromnej skali, bowiem każdego dnia port opuszcza ok. 450 samochodów.

W Stanach Zjednoczonych użytkowanych jest ponad 265 milionów samochodów napędzanych benzyną, co stanowi ponad 95% całego parku aut osobowych w tym kraju. Przeciętny samochód osobowy ma 12 lat i pozostaje w ruchu przez prawie 20 lat. Oznacza to, że nowe samochody sprzedawane obecnie będą użytkowane przez dziesięciolecia. Dzięki nowym technologiom możliwe będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych we wszystkich samochodach spalinowych - zarówno nowych, jak i używanych.