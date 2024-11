Spis treści: 01 Toyota to najpopularniejszy koncern na świecie

02 Sprzedaż samochodów Toyoty. Od 10 lat wciąż na pozycji lidera

03 Jaki samochód sprzedawał się najlepiej na świecie?

Toyota to najpopularniejszy koncern na świecie

Toyota, zarówno jako koncern, jak i sama marka, bez wątpienia może zaliczyć trzy pierwsze kwartały do udanych. W okresie od stycznia do końca września tego roku japońska grupa motoryzacyjna sprzedała na świecie 7,61 mln aut - wynika z danych portalu analitycznego focus2move.com zbierającego dane dotyczące rejestracji i sprzedaży samochodów osobowych w 159 krajach. Tym samym koncern znalazł się na szczycie podium. Do pierwszej trójki weszły również grupa Volkswagena (6,13 mln sprzedanych samochodów) oraz koncern Hyundaia (5,05 mln aut).

Reklama

Sprzedaż samochodów Toyoty. Od 10 lat wciąż na pozycji lidera

Jeśli chodzi o marki motoryzacyjne, Toyota również uplasowała się na szczycie podium. Tym samym utrzymuje pozycję lidera w tej kwestii już od ponad 10 lat. Od stycznia do września Japończycy sprzedali na świecie 6,6 mln aut. Za japońską marką ponownie znalazł się Volkswagen (3,5 mln sprzedanych samochodów). Podium zamyka kolejna marka z Kraju Kwitnącej Wiśni (3,5 mln sprzedanych samochodów). Podium zamyka kolejna marka z Japonii - Honda. Przez pierwsze dziewięć miesięcy sprzedała ona 2,76 mln aut.

Jaki samochód sprzedawał się najlepiej na świecie?

Toyota wygrywa również w zestawieniu na najpopularniejsze modele aut. Liderem tego rankingu jest doskonale znana w Polsce Corolla. W 2024 roku na całym świecie sprzedano 809 492 egzemplarze. Toyota podkreśla, że jest to jedyne klasyczne auto kompaktowe w pierwszej dziesiątce zestawienia.

Zdjęcie Niekwestionowanym liderem sprzedaży na świecie po trzech kwartałach tego roku była Toyota Corolla. / materiały prasowe

Wiceliderem jest z kolei Tesla Model Y - sprzedaż tego auta po trzech kwartałach wyniosła 777 586 sztuk. Całe podium jednak bez wątpienia zdominowane jest przez japońską markę. Trzecia lokata przypadła modeli RAV4, który przez dziewięć miesięcy sprzedał się w liczbie 738 769 egzemplarzy. Jako kolejny sukces Toyota może wskazać fakt, że w pierwszej dziesiątce najwięcej aut miało właśnie jej logo - oprócz wspomnianych już modeli w zestawieniu znalazły się również Camry (ósme miejsce) i Hilux (dziesiąta pozycja).