Promocja na BP. W weekend 30 groszy taniej

Promocja na stacjach BP nosi nazwę "Wakacyjne rabaty od BP". Dzięki niej każdy z klientów posiadających kartę lojalnościową Payback może zatankować w weekendy nawet o 30 groszy taniej. Promocja obowiązuje przez cały okres wakacji, do 1 września.

Zgodnie z regulaminem, słowo weekend oznacza trzy dni: piątek, sobotę i niedzielę. Rabaty w wysokości 30 groszy na litrze dotyczą wyłącznie paliw podstawowych - benzyny i oleju napędowego . Taniej nie da się zatankować paliw premium - oznaczonych symbolem "ultimate". Natomiast obniżka na gaz LPG wynosi 10 groszy na litrze. Ponadto w czwartki i niedziele na stacjach BP w całej Polsce, w cenie paliwa podstawowego, kierowcy zatankować mogą paliwo Ultimate diesel w cenie normalnego, podstawowego, oleju napędowego.

Promocje na paliwa w Circle K. Taniej za diesla, benzynę i LPG

Taniej można zatankować również na stacjach spokrewnionej z BP marki Circle K. Promocja o nazwie "Summer Stop" skierowana jest do kierowców korzystających z aplikacji mobilnej lub konta lojalnościowego Circle K EXTRA. W ramach akcji, raz na dwa tygodnie, kierowcy otrzymują po dwa vouchery (widoczne w aplikacji lub po zalogowaniu na koncie klienta). Każdy z nich uprawnia do jednorazowego zatankowania maksymalnie 50 litrów paliwa ze zniżką 30 groszy na litrze. W tym przypadku chodzi nie tylko o paliwa "miles" i "milesPLUS". Voucher oznacza też zniżkę w wysokości 10 gr/litrze przy tankowaniu gazu płynnego LPG.

Wakacyjna promocja na Shellu. Taniej również LPG

Uczestnicy programu Shell ClubSmart przez siedem dni w tygodniu zaoszczędzić mogą do 40 groszy, tankując minimum 10 litrów paliwa. Promocja trwa do 15 września. W przypadku paliw podstawowych - Shell FuelSave 95 oraz Shell FuelSave Diesel - zniżka wynosi 20 groszy na litrze. 40 groszy na litrze zaoszczędzić można decydując się na paliwa premium z rodziny Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel. Rabat w wysokości 10 groszy na litrze dotyczy też gazu płynnego LPG. Jednorazowo kierowca zatankować może maksymalnie 60 litrów objętego zniżką paliwa.



Taniej na Orlenie. Wakacyjna promocja na paliwa

Tegoroczna zniżka na Orlenie jest hojniejsza niż w poprzednich latach. Kierowcy mogą zatankować paliwo ze zniżką 35 gr za litr, a posiadacze Karty Dużej Rodziny - 45 gr za litr.

Promocja obowiązuje do 2 września. Są jednak pewne ograniczenia. Ze zniżką można zatankować wyłącznie w piątki, soboty i niedziele, a promocyjne tankowania będą ograniczone do 50 litrów. Jeśli ktoś ma większy bak i będzie tankował do pełna, to zniżka naliczy się do 50 litrów, zaś nadwyżka będzie sprzedana po cenie regularnej.

W wakacyjnej promocji mogą skorzystać dotychczasowi oraz nowi użytkownicy programu Vitay zarejestrowani w aplikacji Orlen Vitay.