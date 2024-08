Spis treści: 01 Na jakim paliwie jeździ się najtaniej? LPG deklasuje

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych "minister właściwy do spraw energii" ma obowiązek porównać ceny paliw przeznaczonych do samochodów osobowych, a także koszty jazdy jazdy. Takie zestawienie publikowane jest kwartalnie. Najnowsze zestawienie obejmuje więc koszty jazdy w drugim kwartale 2024 roku.

W porównaniu uwzględniono benzynę 95 (E10), olej napędowy, gaz LPG i CNG (sprężony gaz ziemny), a także wodór i energię elektryczną. Samochody osobowe zostały podzielone na dwie grupy: auta kompaktowe oraz SUV-y i crossovery średniej wielkości.

W przypadku silników benzynowych i wysokoprężnych wybrano najpopularniejsze samochody rejestrowane w 2023 roku z mocami 100-150 KM. W przypadku aut elektrycznych również sięgnięto po zestawienie najczęściej rejestrowanych pojazdów, a moce ich silników były z zakresu 170-250 KM. Wynika to z faktu, że na rynku właściwie nie ma słabszych samochodów elektrycznych (są one wyraźnie cięższe, przez co wymagają mocniejszych silników).

Zestawienie prowadzi do ciekawych wniosków. Okazuje się, jeśli ktoś chce naprawdę tanio jeździć samochodem, to nie ma wyjścia i musi udać się do salonu... Dacii albo Renault. Tylko w modelach tych dwóch marek znajdziemy fabryczną, a więc montowaną na etapie produkcji samochodu, instalację LPG (dodatkowo kilku producentów oferuje montaż w salonie, bez utraty gwarancji). To właśnie autogaz okazał się bezkonkurencyjny jeśli chodzi o koszty eksploatacji - w zestawieniu ministerstwa koszt przejechania 100 km wyniósł 22,12 zł (przy czym uwzględniono samochody segmentu B, na rynku nie ma fabrycznie nowych aut z LPG zaliczanych do segmentu C).

Na drugim miejscu zestawienia znalazło się paliwo znienawidzone przez ekologów, które na cel wzięła również Unia Europejska, czyli olej napędowy. Przejechanie 100 km na tym paliw kosztowało 30,41 zł w przypadku auta kompaktowego i 37,53 - w przypadku SUV-a.

Trzecim paliwem pod względem opłacalności jest benzyna. Za przejechanie 100 km samochodem kompaktowym kierowcy płacili 36,37 zł, wyraźnie droższe było jeżdżenie SUV-em - 100 km kosztowało równe 47 zł.

Kolejne miejsce stanowi ciekawostka, bo gaz CNG. Swego czasu z silnikiem na sprężony gaz ziemny oferowana była Skoda Octavia , obecnie trudno znaleźć takie auto na rynku. Tym niemniej, ministerstwo policzyło, że koszt przejechania 100 km autem kompaktowym na CNG wynosi 41,78 zł.

Dopiero na szóstym miejscu znalazły się samochody elektryczne. Napęd bateryjny, którego jedną z głównych zalet miały być niskie koszty eksploatacji został w tyle za paliwami kopalnymi. Koszt przejechania 100 km kompaktowym autem elektrycznym wynosił 42,22 zł, a SUV-em - 42,48 zł.

W tym miejscu warto podkreślić, że do obliczeń uwzględniono ceny na ogólnodostępnych stacjach ładowania, można się domyślać, że chodzi stacje DC. Oczywiście samochód elektryczny można naładować znacznie taniej z domowego gniazdka, a już w szczególności - mieszkając w domu wyposażonym w fotowoltaikę. Jednak takimi możliwościami dysponuje tylko część Polaków, nie można więc było uwzględnić takiego rozwiązania w zestawieniu.

Sporządzone przez ministerstwo przemysłu zestawienie zamykają samochody osobowe na wodór. Ich oferta jest w Polsce mocno ograniczona, ale przejechanie 100 km wodorowym Hyundaiem Nexo kosztuje 69 zł.

Wszystkie koszty eksploatacji obliczono na podstawie oficjalnych danych technicznych. Oczywiście faktyczne zużycie paliwa może się różnić, w zależności od sposobu eksploatacji samochodu (trasy/miasto), pory roku czy stylu jazdy kierowcy.