Charakterystyczny zapach gazu bywa częstym argumentem przeciwko zakupowi auta z LPG lub przeróbce danego samochodu na taki rodzaj zasilania. Wielu kierowców twierdzi, że „auta na gaz śmierdzą”. Częsty jest pogląd o tym, że tak musi być.

Prawda jest jednak zupełnie inna. Zapach gazu w aucie nie powinien być wyczuwalny. Jeśli się pojawił, stanowi niebezpieczny sygnał i świadczy o usterce. Nie można próbować się do niego przyzwyczajać ani go ignorować. Należy rozwiązać problem, niezależnie od tego, czy woń wyczuwalna jest na postoju, czy podczas jazdy.

Skąd bierze się zapach gazu w aucie?

Mieszanka propanu i butanu, znana jako autogaz i stosowana do napędzania samochodów, jest wyjściowo bezwonna. Podobnie jednak jak w przypadku gazu spalanego w domowych kuchenkach, dodawane są tu dodatki zapachowe. Robi się to po to, by użytkownik wyczuł, gdy ma do czynienia z nieszczelnością i wyciekami.

Od specyficznego i zdecydowanie nieprzyjemnego zapachu może rozboleć głowa - wiedzą o tym nawet ci, którzy przez dłuższy czas jechali za autem z niewłaściwie działającą instalacją LPG.

Zapach gazu w aucie - przyczyny

Skoro czujemy gaz, gdzieś pojawiła się nieszczelność. Najczęściej odpowiadają za to przewody, których zadaniem jest prowadzenie gazu ze zbiorniku do reszty układu. Pod wpływem drgań, zwykłego zużycia, a także niewłaściwego montażu czy uszkodzeń mechanicznych, potrafią się rozszczelnić.

Źródłem zapachu mogą być też przyłącza przewodów między reduktorem a wtryskiwaczami.

Zapach a regulacja instalacji LPG

Jeśli przewody są w porządku, nieprzyjemny zapach może być spowodowany niewłaściwą regulacją instalacji, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia ze starszym rozwiązaniem. Odór pojawia się, gdy do kolektora dolotowego trafia zbyt dużo gazu z powodu niewłaściwej pracy sterownika, a sam kolektor ma nieszczelności.

Gaz może być wyczuwalny także za sprawą skorodowanego układu wydechowego. Pozostałe powody to: problemy z kolektorem (wtedy zapach może pojawić się również we wnętrzu auta, ponieważ jest zasysany do wnętrza z okolic podszybia i pompowany przez wiatrak), nieszczelności przy wlewie gazu, a także zatankowanie zbyt dużej ilości gazu.

Gdy tak się stanie, jego nadmiar jest usuwany z butli przez zawór bezpieczeństwa. Wtedy zapach może być wyczuwalny przy butli, czyli w rejonie bagażnika. Poza tym, za nieprzyjemna woń czasami odpowiada również zużyty reduktor. Nie jest na szczęście zbyt drogim elementem - warto jednak sprawdzić, jaki dokładnie typ tego sprzętu będzie pasował do instalacji, którą mamy w aucie. Im mocniejszy, tym większą moc silnika może „obsłużyć”.

Nieprzesadnie kosztownym elementem, który może powodować niepokojące wrażenia zapachowe, są też filtry gazu. Należy je wymieniać co ok. 15-25 tysięcy kilometrów (dłuższe „życie” mają te z wkładami poliestrowymi zamiast celulozowych). Kto o tym zapomniał, może wyczuć kłopoty nosem.

Czy samochód z LPG może wybuchnąć?

Zapach gazu powinien niepokoić i skłaniać do złożenia wizyty w wyspecjalizowanym w obsłudze instalacji LPG warsztacie. Napraw nie należy dokonywać samodzielnie, może to bowiem nie przynieść spodziewanych skutków, a nawet okazać się niebezpieczne dla naprawiającego.

Czy jednak ulatniający się gaz - bo to właśnie z nim mamy do czynienia, gdy mówimy o opisywanym zapachu - może być na tyle niebezpieczny, że doprowadzi do wybuchu?

To dość częsta obawa osób przeciwnych instalacjom LPG. Mieszanka propanu i butanu jest rzeczywiście łatwopalna, teoretycznie wyciek może więc doprowadzić do wybuchu. W praktyce, szanse na to nie są jednak zbyt duże. Atmosferę wybuchową tworzy stężenie w przedziale od 2 do 10%, ale ze względu na niewielką pojemność zbiorników w autach, taka sytuacja jest mało prawdopodobna. Nie oznacza to oczywiście, że wycieki można ignorować.

Jak widać, powodów unoszenia się w aucie lub za autem nieprzyjemnego zapachu gazu może być sporo. Wiele z nich jest na szczęście niedrogich do usunięcia, warto jednak pozostawić zarówno diagnozę, jak i naprawę w rękach specjalistów.

Dobrze dobrana instalacja LPG pozwala na znaczne oszczędności paliwa - o ile oczywiście korzystamy z odpowiednich komponentów, a silnik naszego samochodu należy do jednostek, które bez większych problemów współpracują z autogazem.

Obecnie nawet przerobienie motorów z bezpośrednim wtryskiem paliwa nie stanowi wyzwania dla specjalistów, trzeba jednak pamiętać o wyższym koszcie takiej instalacji i konieczności stosowania dotrysku benzyny. Warto pamiętać, że przeciwnicy LPG stosujący jako argument zdanie o tym, że „gaz śmierdzi”, mieli do czynienia z niewłaściwie działającą instalacją. Gdy wszystko jest w porządku, o żadnym zapachu nie może być mowy. Jeśli się pojawi, oznacza to usterkę.

