Z informacji, do których dotarła Interia.pl wynika, że w całym ubiegłym roku wpis o montażu instalacji gazowych otrzymało w Polsce 125 296 samochodów używanych (w 2023 było to 123 630). W tym samym czasie z salonów wyjechały też 13 674 nowe auta z tzw. ”fabryczną” instalacją gazową.

Cudzysłów nie jest tu przypadkowy, bo takie rozwiązanie – instalację montowaną do pojazdu na etapie jego produkcji w fabryce – oferuje dziś jedynie Grupa Renault. Pozostałe fabrycznie nowe auta z instalacjami gazowymi to pojazdy przerabiane na LPG przez dealerów w oparciu o dedykowane, skomponowane z myślą o konkretnych modelach, zestawy od renomowanych producentów.

Absolutnym mistrzem kosztów jest w tym przypadku Dacia. W przypadku Daci Sandero, czyli najlepiej sprzedającego się nowego auta w Europie , auta z fabryczną instalacją gazową oferowane są od poziomu wyposażenia Expression (ceny od 65 300 zł), można więc przyjąć, że by cieszyć się Sandero z gazem – do bazowej wersji (Essential za 61 300 zł) – dopłacić trzeba 4 tys. zł. Podobna zależność dotyczy Renault, gdzie do fabrycznej instalacji gazowej w modelach Clio czy Captur dopłacić trzeba właśnie 4 tys. zł.

Nasze zestawienie nie pozostawia złudzeń – klienci poszukujący nowego auta z instalacją gazową najchętniej udają się do salonów Dacii i Renaut, a obecność fabrycznego LPG chociażby w Dusterze czy Sandero to w polskich warunkach gigantyczna zaleta.

Kurczenie się parku aut zasilanych LPG w Polsce to oczywiście efekt generacyjnej zmiany, jaka dokonała się w konstrukcji jednostek napędowych. Upowszechnienie się wtrysku bezpośredniego sprawiło, że koszty przeróbki na gaz wielu popularnych modeli wzrosły nawet dwukrotnie. Dziś, w zależności od stopnia skomplikowania silnika, za instalację gazową do auta z trzy lub czterocylindrowym silnikiem wyposażonym we wtrysk bezpośredni zapłacić trzeba nawet 6-8 tys. zł. Dla porównania, w starszych konstrukcyjnie autach wyposażonych we wtrysk pośredni, montaż instalacji gazowej zamyka się z reguły w kwocie 3-4 tys. zł (około 1000 zł za cylinder).