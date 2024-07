Urzędy skarbowe w ramach postępowań egzekucyjnych często organizują licytacje, podczas których sprzedają ruchomości oraz nieruchomości. Tym razem prawdziwą perełkę przygotował Urząd Skarbowy w Suwałkach, którego niecodzienna oferta obejmuje m.in. samochody marki Porsche, BMW, czy Bentley. Co więcej - ceny wywoławcze poszczególnych modeli wydają się szalenie atrakcyjne.

Porsche 911 GT3 RS na licytacji Urzędu Skarbowego

Bez wątpienia największym zaskoczeniem tegorocznego przetargu jest wyprodukowane w 2016 roku, pomarańczowe Porsche 911 GT3 RS. Pod maską supersamochodu pracuje wolnossący, czterolitrowy silnik w układzie bokser. Ma 6 cylindrów, kręci się do 9000 obrotów na minutę i generuje 500 KM mocy. Dzięki temu pojazd przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,3 sekundy. Prędkość maksymalna? Zawrotne 310 km/h.

Zdjęcie Porsche 911 GT3 RS / Fot. US w Suwałkach /

Oszacowana przez skarbówkę wartość auta to aż 1 099 000 zł, jednocześnie cena wywoławcza wynosi 824 250 zł. Przyznacie, że sporo, zwłaszcza że już samo wadium pozwalające na przystąpienie do licytacji to koszt blisko 110 tys. złotych. No i jest jeden szkopuł - samochód nie posiada kluczyków i jak czytamy w oficjalnym obwieszczeniu - nie ma możliwości jego otwarcia - przynajmniej oficjalnymi metodami.

Przetarg skarbowy w Suwałkach. BMW, a może Bentley?

To jednak niejedyne Porsche w ofercie podlaskiego Urzędu Skarbowego. Kolejnym licytowanym modelem jest 8-letnie Porsche Cayman 718 w kolorze żółtym. Co ciekawe, także do tego samochodu brakuje oficjalnych kluczyków. Szacunkowa wartość pojazdu to 186 300 zł, zaś sama licytacja startuje od 139 725 zł. W tym przypadku wadium jest dużo niższe i wynosi "zaledwie" 18 630 zł.

Zdjęcie Porsche Cayman / Fot. US w Suwałkach /

Z tego samego roku pochodzi także kolejna perełka aukcji - chluba Wielkiej Brytanii - ręcznie składany Bentley Continental GT. Wyjątkowy model wyceniony na 531 800 zł został wyposażony w 6-litrowy silnik o mocy 582 KM. Jego cena wywoławcza to 398 850 zł. W tym samym przetargu można również nabyć BMW M4 3.0 coupe - także z 2016 roku. W przypadku sportowego Bawarczyka wartość szacunkowa wynosi 215 600 zł, natomiast cena wywoławcza 161 700 zł.

Zdjęcie Bentley Continental GT / Fot. US w Suwałkach /

Jak przystąpić do przetargu i gdzie obejrzeć samochody?

Każdy z powyższych pojazdów będzie można obejrzeć w dniu 25 lipca 2024 roku od godz. 10:00 do godz. 13:00 w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym Delegatura w Suwałkach ul. Raczkowska 183. Swoje oferty można z kolei składać w dniach 25-30 lipca 2024 roku, w kancelarii Urzędu Skarbowego w Suwałkach.

Oferty należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna opatrzona imieniem i nazwiskiem oferenta lub nazwą podmiotu oraz wskazaniem, jakiego pojazdu dotyczy. W kopercie wewnętrznej należy umieścić ofertę, która powinna zawierać imię i nazwisko lub dane podmiotu oraz adres oferenta, numer telefonu kontaktowego, oferowaną cenę (podaną w złotych kwotowo i słownie), podpis. Brak spełnienia powyższego będzie skutkować odrzuceniem oferty. - czytamy w komunikacie

Jak można się domyślać, w przetargu wygrywa oferta z najkorzystniejszą ceną. Co jednak ważne - każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, zaś w przypadku złożenia dwóch ofert z taka samą ceną, decyduje data jej wpływu.