W Niemczech trwają właśnie negocjacje dotyczące najważniejszych celów nowej koalicji rządzącej. Jej członkowie - CDU/CSU i SPD - porozumieli się już w zakresie rozwiązań mających wspierać gospodarkę, przemysł i turystykę. Z punktu widzenia motoryzacji najważniejszy jest możliwy powrót dopłat do zakupu samochodów elektrycznych. Wsparcie miałoby też objąć hybrydy plug-in.

Niemcy chcą promować auta elektryczne. Wrócą dopłaty do zakupu?

W negocjacjach dotyczących nowej umowy koalicyjnej w Niemczech bierze udział aż 16 grup roboczych. Z dokumentów opublikowanych przez agencję Reutersa wynika, że - chociaż sprawa dopłat do zakupu aut elektrycznych budzi kontrowersje - nowe władze nie zamierzają rezygnować z promowania elektromobilności.

Najwięcej kontrowersji budzi pomysł wznowienia dopłat do zakupu aut elektrycznych i rozszerzenia wsparcia na samochody spalinowe z hybrydowym napędem plug-in. Ich sprzedaż pozwala dziś producentom aut obniżyć ewentualne kary za przekroczenie emisji CO2. Przeciwnicy takich pojazdów argumentują jednak, że ich właściciele nie korzystają z możliwości jazdy w trybie elektrycznym i w rzeczywistości traktują hybrydy plug-in tak samo jak zwykłe auta spalinowe.

W hybrydy plug-in zainwestował ostatnio m.in. Volkswagen, ale nie jest tajemnicą, że do miana potentata w tym zakresie urastają obecnie producenci z Chin.

Kupisz elektryka, nie zapłacisz podatku. Tak Niemcy będą kusić kierowców

Wiadomo, że osiągnięto porozumienie w zakresie zwolnienia z opodatkowania samochodów elektrycznych przez kolejnych 5 lat (do 2035 roku, a nie 2030 jak planowano pierwotnie). Partie porozumiały się też, co do możliwości stosowania przez przedsiębiorców specjalnych warunków odpisu amortyzacyjnego dla aut elektrycznych. Ulga podatkowa w tym zakresie miałaby zostać podniesiona z obecnych 70 000 euro do 95 000 euro.

Porozumienia nie osiągnięto jeszcze w sprawie ewentualnego wznowienia dopłat do zakupu samochodów elektrycznych. Za takim rozwiązaniem opowiadają się przedstawiciele CDU/CSU. Z kolei SPD optuje za ”leasingiem socjalnym” argumentując, że - zgodnie z danymi niemieckiego Ministerstwa Gospodarki - na zakończonym w grudniu 2023 programie dopłat do samochodów elektrycznych w Niemczech zyskali głównie najbogatsi. Z tego względu przedstawiciele SPD chcieliby raczej utworzyć program ”leasingu socjalnego” skierowany do osób o niskich i średnich dochodach.

10 mld euro na dopłaty do elektryków w Niemczech

Warto przypomnieć, że program państwowych dopłat do zakupu aut elektrycznych, który kosztował Berlin około 10 mld euro, zakończono niespodziewanie w grudniu 2023 roku. Oficjalnie stało się tak za sprawą wyroku niemieckiego trybunału konstytucyjnego (Bundesverfassungericht) dotyczącego rozdysponowaniu środków z federalnego Funduszu transformacji i Ochrony Klimatu. Sędziowie zakwestionowali wydatki sięgające aż 60 mld euro, wobec czego rząd federalny musiał drastycznie skorygować budżet.

Tesla model Y nie jest już najlepiej sprzedającym się elektrykiem w Niemczech. Wyprzedził ją Volkswagen ID.7 Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

W efekcie 18 grudnia 2023 roku nagle wstrzymano w Niemczech dopłaty do zakupu elektrycznych aut. Skutkiem tej decyzji było załamanie sprzedaży elektryków w styczniu 2024 roku.

Dopłaty do elektryków uratują Volkswagena? Niemcy zyskują na problemach Tesli

Z wycofaniem dopłat do zakupu samochodów elektrycznych w Niemczech wiąże się też teoria spiskowa. Zdaniem części komentatorów nagłe wstrzymanie dopłat - przynajmniej po części - wynikać miało z konsumowania znacznej ich części przez Teslę.

Rzeczywiście najlepiej sprzedającym się wówczas nowym elektrycznym autem w Niemczech była Tesla Model Y, ale najchętniej wybieranym producentem był Volkswagen. Co więcej - w pierwszej dziesiątce najczęściej wybieranych producentów elektrycznych aut w Niemczech było aż sześć marek należących do niemieckich koncernów. Teoria spiskowa wydaje się więc nieco naciągana, bo wstrzymanie dopłat w większym stopniu niż Teslę dotknęło niemieckich producentów pojazdów.

Volkswagen zyskuje na problemach Tesli. Niemcy wielkim zwycięzcą?

Z drugiej strony trzeba jednak zauważyć, że od tego czasu oferta Volkswagena dotycząca samochodów elektrycznych diametralnie się zmieniła, a firma wyraźnie zyskuje na wizerunkowych problemach Tesli spowodowanych głównie zaangażowaniem się Elona Muska w politykę. I z całą pewnością zyskałaby również na wznowieniu programu dopłat, co wynika m.in. ze skokowego wzrostu popularności aut elektrycznych w Niemczech.

W ciągu najbliższych dwóch lat pojawi się na rynku dziewięć nowych modeli - wśród nich produkcyjna wersja VW ID. EVERY1, czyli najmniejszego w gamie “elektryka”. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Z danych KBA wynika, że w lutym samochody elektryczne pochwalić się mogły aż 27,3 proc. udziałem w niemieckim rynku. Co więcej, najchętniej kupowanym autem elektrycznym w Niemczech nie jest już Tesla Model Y. W lutym dziesiątka najczęściej rejestrowanych nowych samochodów elektrycznych w Niemczech prezentowała się następująco:

Volkswagen ID.7 - 2971 rejestracji, Volkswagen ID.4/ID.5 - 2507 rejestracji, Volkswagen ID.3 - 2008 rejestracji, Skoda Enyaq - 1945 rejestracji, Audi Q4 E-Tron - 1685 rejestracji, Cupra Born - 1595 rejestracji, Tesla Model Y - 1035 rejestracji, BMW i4 - 970 rejestracji, BMW IX1 - 952 rejestracje, Cupra Tavascan - 897 rejestracji.

Oznacza to, że aż 7 z 10 najpopularniejszych dziś nowych aut elektrycznych rejestrowanych w Niemczech to produkty koncernu Volkswagen. Co więcej, w pierwszej dwudziestce znajdziemy jeszcze koncernowe.: 13. Audi Q6 e-tron (792 rejestracje), 14. ID.BUZZ (743 rejestracje), 16. Audi A6 e-tron (704 rejestracje)

Z danych KBA wywnioskować można, że na koniec lutego już aż 46,3 proc. ogółu rynku nowych samochodów elektrycznych w Niemczech należało do Grupy Volkswagena.

