W skrócie Większość klientów wybiera obecnie samochody spalinowe zamiast elektrycznych, co potwierdzają wyniki najnowszego raportu EY.

Spada zainteresowanie pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi, a główne bariery to zasięg, infrastruktura oraz koszt baterii.

Potencjalni nabywcy wykazują również obawy wobec zaawansowanej automatyzacji i autonomii pojazdów.

Z raportu wynika, że ponad 50 proc. osób, które w najbliższych dwóch latach planują kupić nowy samochód osobowy zdecyduje się na auto z napędem spalinowym. To aż o 13 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. Dla porównania - pierwszy raz od wielu lat - zauważalnie spada zainteresowanie zakupem nowego auta elektrycznego.

Za kupnem elektryka opowiada się zaledwie 14 proc. badanych, co oznacza spadek zainteresowania nabywców o rekordowe 10 punktów procentowych. 16 proc. nabywców (minus 5 punktów procentowych) rozważa w najbliższym czasie kupno auta z napędem hybrydowym.

Z badań EY wynika, że potencjalny popyt na samochody spalinowe wzrósł o 12 punktów procentowych w obu Amerykach, o 11 punktów procentowych w Europie i o 10 punktów procentowych w obszarze Azji i Pacyfiku.

Kierowcy wracają do aut spalinowych. Elektryki w odwrocie

Eksperci EY zauważają, że wpływ na ewentualne decyzje zakupowe mają m.in. napięcia na arenie międzynarodowej i odchodzenie od programów wsparcia dla zakupu aut elektrycznych w UE i Stanach Zjednoczonych. W obu przypadkach elektryki stały się ostatnio osią sporów politycznych i światopoglądowych, co nie przysporzyło im popularności.

Widzimy też bardziej pragmatyczną, mniej ideologiczną dyskusję polityczną. Decydenci powracają do podejścia opartego na faktach, pozwalającemu rynkowi na robienie tego, co robi najlepiej: identyfikowanie odpowiednich rozwiązań dla różnych klientów

Można założyć, że ewentualni nabywcy z uwagą śledzą dziś działania władz, jak np. cofnięcie ulg podatkowych czy zmianę celów emisyjnych w USA, czy zapowiadaną rewizję planów Unii Europejskiej dotyczącą rewizji zakazu rejestracji aut spalinowych w UE w 2035 roku.

Klienci odwracają się od elektryków. Problemem zasięg i koszt wymiany baterii

Zdaniem autorów raportu główną barierą powstrzymującą nabywców przez kupnem auta elektrycznego pozostaje obawa przed zbyt małym zasięgiem, na którą wskazywało aż 29 proc. ankietowanych. Po 28 proc. ankietowanych podkreślało braki w infrastrukturze ładowania i wysokie koszty wymiany baterii.

Ciekawie prezentują się wyniki badań dotyczących preferencji nabywców w kontekście rozwijanej przez producentów pojazdów zdolności do jazdy autonomicznej. Aż sześciu na dziesięciu potencjalnych nabywców aut twierdzi, że czuje się komfortowo z niższym poziomem automatyzacji. Zaledwie 26 proc. nabywców czuje się komfortowo korzystają z trzeciego lub wyższego poziomu automatyzacji, co oznacza zdolność do autonomicznej jazdy w określonych warunkach (np. na autostradzie). Dla porównania aż 60 proc. potencjalnych nabywców obawia się ryzyka wypadku, 51 proc. drogiej awarii, a 50 proc. - szeroko pojętej "utraty kontroli" nad własnym pojazdem.

Kierowcy nie chcą autonomicznych samochodów?

Wyniki mogą oznaczać, że mimo zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i szybkiego rozwoju technologii wsparcia kierowców, na światowych rynkach wciąż jest sporo miejsca dla prostszych i w efekcie tańszych aut.

Z drugiej strony, kierowcy coraz mocniej przekonują się do nowych technologii, co widać np. w wynikach badań dotyczących kanałów sprzedaży. Wprawdzie 4 na 10 nabywców woli osobiście spotkać się z dealerem przed zakupem pojazdu, ale jeszcze w 2024 roku w podobny sposób odpowiadało aż 61 proc. ankietowanych.

