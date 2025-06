Trend na rynku się zmienia. Najniższe zainteresowanie elektrykami od lat

Choć Unia Europejska wciąż chce zakazać sprzedaży aut spalinowych w 2035 r., to klienci jasno dają do zrozumienia, że samochody elektryczne wymagają jeszcze sporych poprawek, szczególnie w kwestii oferowanego zasięgu i czasu ładowania baterii. Zainteresowanie zakupem pojazdów bateryjnych spadło właśnie do poziomu najniższego od od 3 lat.