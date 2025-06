Changan Oahan 520 to kolejny chiński sedan, który na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ma klasyczną sylwetkę, nowoczesne linie i sprawia wrażenie budżetowej propozycji z przystępną ceną. W kabinie znajdziemy centralny ekran o przekątnej 10,25 cala, podgrzewany i wentylowany fotel kierowcy, cztery głośniki oraz system kamer 360 stopni. To absolutne minimum, które zapewnia komfortową jazdę na dłuższych trasach. W Chinach model ten kosztuje w przeliczeniu około 86 tys. zł.

Oshan 520 to pierwszy samochód korzystający z nowego systemu wymiennych akumulatorów firmy CATL. Producent zapewnia, że cały proces zajmuje zaledwie 100 sekund, a w specjalnych stacjach wymiany może być przechowywanych nawet do 30 baterii. Teoretycznie więc, po niespełna dwóch minutach pojazd jest gotowy do dalszej jazdy - to wynik krótszy niż w przypadku tradycyjnego tankowania auta spalinowego.