Strefa płatnego parkowania w Warszawie będzie większa. Co się zmieni?

Kierowcy w Warszawie mają coraz cięższe życie. Już wkrótce strefa płatnego parkowania w stolicy powiększy się o Saską Kępę i Kamionek. Chociaż początkowo plany rady miasta spotkały się ze sprzeciwem mieszkańców, ostatecznie złożona w tej sprawie skarga byłego wojewody mazowieckiego nie obroniła się przed sądem administracyjnym. Na skutek tego mieszkańcy Saskiej Kępy i Kamionka zaczną płacić za parkowanie od 4 listopada 2024 r.

Strefa płatnego parkowania na Kamionku

Na Kamionku strefa płatnego parkowania obejmie 30 ulic, których łączna długość wyniesie blisko 17 km. Zostanie na nich wyznaczonych ok. 2 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych. Na obszarze Kamionka powstaną także wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy, czyli np. urząd dzielnicy, deweloper, administracja osiedla lub wspólnota mieszkaniowa.

Dodatkowo bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy. Są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych stanowisk postojowych.

Zarząd Dróg Miejskich Warszawy podkreśla, że wprowadzanie strefy płatnego parkowania niesie ze sobą obowiązek wykonania nowych projektów organizacji ruchu dla praktycznie wszystkich ulic, które mają być nią objęte. Na części z nich są to kosmetyczne poprawki. Niektóre wymagają jednak szerzej zakrojonej zmiany w organizacji ruchu. Łącznie na Kamionka pojawi się 60 parkomatów, trzeba też ustawić nowe znaki pionowe oraz poziome, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe.

Strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępie

Na Saskiej Kępie strefa płatnego parkowania obejmie 64 ulice, aleje i place mające status drogi publicznej. To zdecydowana większość ulic, lecz podobnie jak w przypadku Kamionka - strefa ominie drogi wewnętrzne, prywatne i tereny osiedlowe. Łącznie na ulicach Saskiej Kępy pojawi się 95 parkomatów.

Łączna długość ulic we wprowadzanej strefie płatnego parkowania to ponad 27 km. Cześć z nich stanie się jednokierunkowa, co pozwoli uzyskać dodatkowe miejsca parkowania. Łącznie wyznaczonych na nich zostanie ok. 2,2 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych. Oczywiście wśród nich nie zabraknie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. W rejonie Saskiej Kępy pojawi się też około 620 dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców, którzy będą musieli wylegitymować się odpowiednim identyfikatorem.

Abonament mieszkańca. Trzeba spełnić kilka warunków

Osoby mieszkające na terenach objętych nową strefą płatnego parkowania będą mogły występować do Zarządu Dróg Miejskich o wydanie abonamentu parkingowego. Trzeba jednak pamiętać, że z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby, które spełniają kilka warunków, m.in. są zameldowane na pobyt stały lub czasowy w granicach danej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz rozliczają swój PIT w Warszawie



Kierowcy mają do wyboru dwa rodzaje abonamentów różniące się kosztem oraz zasięgiem uprawnień. Pierwszy z nich, w cenie 30 zł rocznie, pozwala na parkowanie w rejonie do 8 parkomatów znajdujących się w promieniu 150 m od miejsca zameldowania. Drugi, kosztujący 600 zł rocznie, umożliwia pozostawienie samochodu na dużo większym obszarze, wyznaczonym zgodnie z mapą SPPN. Dokumenty będzie można uzyskać zarówno stacjonarnie, jak i przez internet na stronie warszawskiego ZDM.