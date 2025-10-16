Według informacji opublikowanych przez szwedzki magazyn Vi Bilägare, kampania obejmuje ponad 90 tysięcy samochodów na całym świecie, z czego kilkaset w samej Skandynawii. Przyczyną jest nieszczelność w przewodzie paliwowym pomiędzy pompą wysokiego ciśnienia a listwą paliwową, która w skrajnych przypadkach może prowadzić do wycieku paliwa i samozapłonu.

Naprawa ma polegać na wymianie przewodu paliwowego, a całość zostanie wykonana bezpłatnie w ramach kampanii przywoławczej. Na liście modeli znalazły się popularne samochody wyprodukowane między lutym 2023 a majem 2024: Peugeot 308, 408, 3008 i 5008, Citroen C5 Aircross i C5 X, DS 4 oraz Opel Astra i Grandland.

Problem w układzie paliwowym, ale silnik ten sam

Choć tym razem chodzi o ryzyko pożaru, a nie o wadę konstrukcyjną jednostki napędowej, kampania dotyczy silników benzynowych 1.2 PureTech - jednej z najczęściej montowanych jednostek w gamie Stellantisa. To właśnie te trzycylindrowe silniki napędzają większość kompaktów i SUV-ów marek Peugeot, Citroen, DS i Opel.

Nowa kampania nie ma związku z wcześniejszymi wadami, ale fakt, że znów dotyczy tego samego silnika bazowego, może budzić obawy wśród kierowców. Właściciele samochodów z roczników objętych kampanią mogą samodzielnie sprawdzić, czy ich auto podlega wezwaniu, wpisując numer VIN w wyszukiwarkach dostępnych na oficjalnych stronach importerów marek Peugeot, Citroen, DS i Opel.

Silniki 1.2 PureTech z długą historią usterek

To nie pierwszy raz, gdy jednostki 1.2 PureTech trafiają na czołówki serwisów motoryzacyjnych. W przeszłości użytkownicy skarżyli się na awarie pasków rozrządu pracujących w kąpieli olejowej czy skłonność do powstawania nagaru na zaworach dolotowych i w komorze spalania.

W niektórych krajach, między innymi we Francji, właściciele złożyli pozwy zbiorowe przeciwko producentowi. Stellantis przyznał, że część silników z wcześniejszych roczników mogła być wadliwa, i wprowadził zmodyfikowaną wersję jednostki z nowym materiałem paska i poprawionym systemem napinania.

Choć obecna kampania nie jest związana z wcześniejszymi problemami konstrukcyjnymi, dotyczy tego samego silnika bazowego. Każda kolejna informacja o usterkach PureTech może wpływać na zaufanie klientów do tej jednostki i całego koncernu.

Silnik 1.2 PureTech pozostaje kluczowy dla całej gamy Stellantisa - napędza większość modeli w segmencie kompaktowym i SUV. Choć nowa kampania nie oznacza powrotu dawnych problemów z paskiem rozrządu, który został rozwiązany w autach produkowanych od 2022 r., po raz kolejny przypomina, że ta konstrukcja wymaga wyjątkowej uwagi serwisowej i skrupulatnego przestrzegania zaleceń producenta.

