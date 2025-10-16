Silniki 1.2 znowu na cenzurowanym. Stellantis wzywa do serwisów 90 tysięcy aut

Krzysztof Pochłód

Koncern Stellantis ogłosił kolejną dużą akcję serwisową. Do autoryzowanych serwisów wezwano właścicieli modeli marek Peugeot, Citroen, DS i Opel z powodu ryzyka pożaru. Problem dotyczy jednostek 1.2 PureTech, które już wcześniej budziły kontrowersje z powodu awarii paska rozrządu i nadmiernego zużycia oleju.

Silnik 1.2 po raz kolejny objęty został akcją serwisową
Silnik 1.2 po raz kolejny objęty został akcją serwisowąINTERIA.PL

Według informacji opublikowanych przez szwedzki magazyn Vi Bilägare, kampania obejmuje ponad 90 tysięcy samochodów na całym świecie, z czego kilkaset w samej Skandynawii. Przyczyną jest nieszczelność w przewodzie paliwowym pomiędzy pompą wysokiego ciśnienia a listwą paliwową, która w skrajnych przypadkach może prowadzić do wycieku paliwa i samozapłonu.

Naprawa ma polegać na wymianie przewodu paliwowego, a całość zostanie wykonana bezpłatnie w ramach kampanii przywoławczej. Na liście modeli znalazły się popularne samochody wyprodukowane między lutym 2023 a majem 2024: Peugeot 308, 408, 3008 i 5008, Citroen C5 Aircross i C5 X, DS 4 oraz Opel Astra i Grandland.

Problem w układzie paliwowym, ale silnik ten sam

Choć tym razem chodzi o ryzyko pożaru, a nie o wadę konstrukcyjną jednostki napędowej, kampania dotyczy silników benzynowych 1.2 PureTech - jednej z najczęściej montowanych jednostek w gamie Stellantisa. To właśnie te trzycylindrowe silniki napędzają większość kompaktów i SUV-ów marek Peugeot, Citroen, DS i Opel.

Nowa kampania nie ma związku z wcześniejszymi wadami, ale fakt, że znów dotyczy tego samego silnika bazowego, może budzić obawy wśród kierowców. Właściciele samochodów z roczników objętych kampanią mogą samodzielnie sprawdzić, czy ich auto podlega wezwaniu, wpisując numer VIN w wyszukiwarkach dostępnych na oficjalnych stronach importerów marek Peugeot, Citroen, DS i Opel.

Silniki 1.2 PureTech z długą historią usterek

To nie pierwszy raz, gdy jednostki 1.2 PureTech trafiają na czołówki serwisów motoryzacyjnych. W przeszłości użytkownicy skarżyli się na awarie pasków rozrządu pracujących w kąpieli olejowej czy skłonność do powstawania nagaru na zaworach dolotowych i w komorze spalania.

W niektórych krajach, między innymi we Francji, właściciele złożyli pozwy zbiorowe przeciwko producentowi. Stellantis przyznał, że część silników z wcześniejszych roczników mogła być wadliwa, i wprowadził zmodyfikowaną wersję jednostki z nowym materiałem paska i poprawionym systemem napinania.

Choć obecna kampania nie jest związana z wcześniejszymi problemami konstrukcyjnymi, dotyczy tego samego silnika bazowego. Każda kolejna informacja o usterkach PureTech może wpływać na zaufanie klientów do tej jednostki i całego koncernu.

Silnik 1.2 PureTech pozostaje kluczowy dla całej gamy Stellantisa - napędza większość modeli w segmencie kompaktowym i SUV. Choć nowa kampania nie oznacza powrotu dawnych problemów z paskiem rozrządu, który został rozwiązany w autach produkowanych od 2022 r., po raz kolejny przypomina, że ta konstrukcja wymaga wyjątkowej uwagi serwisowej i skrupulatnego przestrzegania zaleceń producenta.

"Najciekawszy moment od 100 lat". Jakub Faryś z PZPM o motoryzacji w PolsceINTERIA.PL

Najnowsze