Sikorski interweniuje w sprawie Sebastiana M. Emiraty wydadzą go Polsce?

Wypadek na A1. Co się stało z Sebastianem M?

Sebastian M. podejrzany jest o doprowadzenie do wypadku na autostradzie A1. Do zdarzenia doszło w połowie września 2023 roku w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego. Kierowca BMW M850i zderzył się wówczas z poruszającą się w tym samym kierunku Kią. Auto koreańskiej marki stanęło w płomieniach. W wyniku całego zdarzenia życie straciło małżeństwo oraz ich pięcioletnie dziecko. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przed wypadkiem BMW pędziło z prędkością przekraczającą 300 km/h. Kierowca auta miał zauważyć Kię i rozpocząć hamowanie awaryjne, ale zdołał zwolnić tylko do 250 km/h.

Początkowo policja informowała, że kierowca Kii stracił panowanie nad samochodem z nieznanych powodów. Uszkodzonego BMW nie łączono ze sprawą. Włączyły się jednak do niej media i internauci. Nagłośnienie sprawy spowodowało, że wkrótce po tym dowiedzieliśmy się np. do kogo należał samochód oraz kim był jego kierowca. Ponadto pojawiło się nagranie, na którym widać, jak BMW uderzyło w Kię. Sprawę objął nadzorem ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Zbigniew Ziobro.

Kiedy prokuratura postanowiła postawić Sebastianowi M. zarzut spowodowania wypadku, okazało się, że mężczyzny nie ma już w Polsce. W efekcie wystawiony został list gończy. M. z kolei przez Turcję trafił do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Początkowo po zatrzymaniu przebywał w więzieniu, ostatnio pojawiły się jednak informacje, że mężczyzna uzyskał "złotą wizę", czyli status rezydenta. Polskie MSZ twierdzi jednak, że nie jest to równoznaczne z obywatelstwem i nie blokuje ekstradycji. W zeszłym tygodniu natomiast Prokuratura Krajowa poinformowała o kontynuowaniu i przekazaniu do innej jednostki trzech śledztw dotyczących wypadku.