Ważny ruch prokuratury ws. śledztwa po wypadku Sebastiana M.

16 września minął rok od wypadku na autostradzie A1, w którym kierujący BMW Sebastian M. najechał na inny samochód, doprowadzając do śmierci trzyosobowej rodziny. Sprawca wypadku uciekł z Polski i przebywa w Abu Dhabi. Co gorsza, w ostatnich miesiącach nie widać postępów ws. ekstradycji M. do Polski. Dlatego Prokuratura Krajowa postanowiła znów zająć się sprawą, która trafi do jednostki w Katowicach.

Zdjęcie Sebastian M. nie jest nawet aresztowany. Czy uda się go sprowadzić do Polski? / KM PSP Łódź / materiały prasowe