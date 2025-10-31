W skrócie Poznaliśmy siedmiu finalistów konkursu Car of the Year 2026, wśród których znalazły się modele chętnie wybierane przez Polaków.

W jury tegorocznej edycji zasiada dwóch Polaków i to oni współdecydują o przebiegu głosowania.

W finale znalazły się zarówno elektryki, jak i samochody spalinowe, a zwycięzcę poznamy podczas Salonu Samochodowego w Brukseli 9 stycznia 2026 roku.

Plebiscyt Car of the Year (COTY) to konkurs organizowany nieprzerwanie od 1964 roku. Jego celem jest wybór samochodu, który w ocenie jury wyróżnia się nie tylko stylistyką i osiągami, lecz także innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi oraz potencjałem rynkowym.

Dwóch Polaków w jury Car of the Year 2026

W skład jury może wchodzić maksymalnie 65 europejskich dziennikarzy motoryzacyjnych. Liczba przedstawicieli z poszczególnych krajów zależy od wielkości danego rynku. Polskę reprezentuje dwóch jurorów - Maciej Ziemek i Roman Popkiewicz.

Każdy juror w trakcie głosowania dysponuje 25 punktami, które musi rozdzielić pomiędzy co najmniej 10 modeli, przy czym na jeden samochód nie może przyznać więcej niż 10 punktów. Finałowa siódemka przechodzi następnie szczegółowe testy porównawcze, umożliwiające dziennikarzom bezpośrednią ocenę wszystkich kandydatów.

Siedmiu finalistów Car of the Year 2026

Tegoroczna edycja konkursu Car of the Year zapowiada się niezwykle emocjonująco. Nie dlatego, że oprócz crossoverów i SUV-ów w finale znowu mamy hatchbacki i sedany, ale dlatego, że niemal połowa aut-finalistów może być napędzana silnikiem spalinowym. Jeszcze 3 lata temu aż 6 z 7 modeli, które trafiły do finału były elektryczne

Wśród poprzednich zwycięzców głównie elektryki

W ostatnich czterech latach konkurs Car of the Year konsekwentnie wskazywał na samochody elektryczne jako liderów rynku. Zwycięzcami kolejno zostawały:

Ogłoszenie zwycięzcy tradycyjnie odbędzie się podczas Salonu Samochodowego w Brukseli, a termin poznania laureata zaplanowano na 9 stycznia 2026 roku.

