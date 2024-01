Seicento z wypadku z premier Szydło na aukcji WOŚP. Kwota robi wrażenie

Seicento po wypadku zostało naprawione. Zmieniono też jego wygląd

Oczywiście sześcioletni postój pod chmurką nie wpłynął najlepiej na kondycję pojazdu. Przed trafieniem na licytację Seicento zostało jednak naprawione. Oprócz tego zmieniono jego wygląd. Samochód otrzymał nowe felgi, a także został oklejony w motywie charakterystycznym dla WOŚP. Zmiany zaszły również wewnątrz. Samochód otrzymał nową tapicerkę, która została wykonana w podobnych barwach, co zewnętrzna okleina. "Został mega pięknie odrestaurowany. Tapicerka, zagłówki, fotele, podłokietniki - każdy detal w naszych kolorach. Piękna okleina, felgi, a do tego jeszcze system nagłośnieniowy i dodatkowo wypakowany super narzędziami" - możemy przeczytać na stronie licytacji. Dodano również, że samochód jest "w pełni sprawny i legalny, ma ważne badania techniczne i ubezpieczenie".

Ponad 100 tys. zł za Fiata Seicento

Licytacja Seicento już trwa i, ze względu na bardzo ciekawą historię auta, cieszy się sporym zainteresowaniem. W chwili powstawania tego artykułu cena za samochód wynosi już ponad 100 tys. złotych. Aukcja zakończy się 8 lutego 2024 roku. Biorąc jednak pod uwagę z jakim autem mamy do czynienia, można śmiało założyć, że do tego czasu kwota ta będzie jeszcze wyższa. W tym roku pieniądze zebrane na rzecz WOŚP zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc dla dzieci i dorosłych.