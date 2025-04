Władze Krakowa intensyfikują przygotowania do wprowadzenia Strefy Czystego Transportu , która - zgodnie z obecnym harmonogramem - ma zacząć obowiązywać 1 grudnia 2025 roku. Jednocześnie Rada Miasta po raz kolejny opóźnia procedowanie uchwały, ponieważ projekt nadal nie jest gotowy. Radni mieli zająć się nim podczas drugiej kwietniowej sesji, jednak dokument trafi pod obrady najwcześniej za kilka tygodni.

W trakcie konsultacji społecznych część mieszkańców opowiadała się za ograniczeniem zasięgu strefy jedynie do ścisłego centrum - obejmującego m.in. Stare Miasto, Kazimierz oraz obszar Plant. Zgłaszano również potrzebę wprowadzenia dłuższego okresu przejściowego dla właścicieli starszych pojazdów. Wśród propozycji pojawiły się także postulaty dotyczące systemu ulg dla seniorów, osób o niższych dochodach oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie objętym nowymi przepisami.

W odpowiedzi na sygnały płynące od mieszkańców prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, zaproponował szereg zmian w zasadach funkcjonowania krakowskiej Strefy Czystego Transportu . Jednym z kluczowych postulatów jest wyłączenie z nowych regulacji pojazdów, którymi już dziś poruszają się krakowianie. Oznacza to, że właściciele starszych samochodów - na przykład diesli - mogliby nadal z nich korzystać bez ograniczeń.

Nowe normy emisyjne obowiązywałyby natomiast wyłącznie dla aut nabywanych po wejściu uchwały w życie. Co więcej, zapowiedziane zmiany miałyby zostać oparte na zasadach znanych już z funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania z Kartą Krakowską. Same granice SCT objęłyby z kolei zaledwie część miasta, a nie cały Kraków jak pierwotnie przewidywano. Obszar miałby zostać wyznaczony do IV obwodnicy autostradowej.