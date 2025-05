Przyjęcie projektu ustawy to ważny krok w cyfryzacji kluczowych usług publicznych. Tworzymy podstawy prawne do wprowadzenia nowych funkcji i dokumentów, na które czeka wiele osób. Po raz pierwszy w polskim prawie pojawią się także przepisy wdrażające systemy sztucznej inteligencji – czyli uruchomienie wirtualnego asystenta w mObywatelu, którego już testujemy. Ta ustawa to mądra deregulacja, która ułatwia załatwianie codziennych spraw. Wprowadzenie domyślności cyfrowej usług publicznych otworzy także drogę do znacznie szybszego dodawania kolejnych usług i funkcji w mObywatelu