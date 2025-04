W Polsce przyzwyczailiśmy się już, że nie musimy mieć przy sobie dokumentów - ani dowodu rejestracyjnego ani prawa jazdy. Oba dokumenty możemy zastąpić aplikacją mObywatel, która się przyda np. w razie kolizji. Natomiast podczas drogowej kontroli wykonywanej przez policję, nie musimy mieć nawet aplikacji - do zweryfikowania samochodu policjantom wystarczy nr rejestracyjny. Z kolei do sprawdzenia uprawnień kierowcy potrzebne będą tylko dane osobowe, a te kierowca może policjantom po prostu podać.

Co ciekawe, Niemcy dopiero pracują pracują nad cyfrowymi wersjami dokumentów, pilotażowy program ma wystartować pod koniec kwietnia. Na początek skorzysta z niego około 2500 ochotników, którzy zainstalują na swoich smartfonach stosowne aplikacje.

I chociaż przepisy dopuszczą jazdę wyłącznie z cyfrową wersją dokumentów to zaleca się wożenie dokumentów fizycznych - nie wszyscy policjanci mogą być zaznajomieni z nowością.

Podobnie, jak w Polsce - Polacy, w Niemczech z zalet cyfryzacji będą mogli skorzystać tylko obywatele niemieccy. Koniecznie jest bowiem posiadanie nie tylko niemieckiego prawa jazdy, ale również niemieckiego dowodu osobistego (który umożliwia komunikację poprzez NFC, będzie to konieczne do skomunikowania ze smartfonem podczas tworzenia cyfrowych wersji dokumentów).

Europejskie cyfrowe prawo jazdy powstanie do 2030 roku

Cyfrowe dokumenty obecnie są ważne więc tylko w kraju wydania, ale to ma się zmienić. Pod koniec marca polska prezydencja porozumiała się z Parlamentem Europejskim w sprawie zmian w dyrektywie o prawie jazdy. Na mocy nowych przepisów do 2030 r. zostanie wprowadzone elektroniczne prawo jazdy ważne w całej Unii Europejskiej.

Elektroniczne prawo jazdy ma być dostępne dla wszystkich obywateli krajów unijnych i uznawane we wszystkich państwach członkowskich. Co więcej, to właśnie wersje elektroniczna będzie domyślna dla wszystkich nowych kierowców, natomiast dokument fizyczny będzie wydawany na żądanie.