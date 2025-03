Ostatnie dni to okres intensywnej pracy Parlamentu i Rady Europejskiej dotyczącej finalnego kształtu nowej regulacji w spawie praw jazdy. Ostatecznie, po latach negocjacji i analizowania różnych scenariuszy, to właśnie polskiej prezydencji udało się zakończyć negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie nowej dyrektywy.

Nowe przepisy w UE. Co z obowiązkowymi badaniami kierowców seniorów?

W kształcie nowych przepisów podniesiono nawet - z obecnych 50. do 65. lat - wiek posiadacza prawa jazdy, po osiągnięciu którego państwa członkowskie będą mogły (na mocy własnych przepisów) wysyłać kierowców na badania kontrolne. Podobnie jak obecnie, od poszczególnych krajów zależeć też będzie wprowadzenie obowiązku przedstawienia zaświadczenia od lekarza lub oświadczenia posiadacza prawa jazdy o stanie zdrowia. W Polsce nie ma dziś takiego wymogu, ale niektóre kraje (np. Holandia czy Szwecja), praktykują takie rozwiązanie.

Wśród zmian, które dotkną wielu polskich kierowców jest obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy. Zgodnie z nowymi przepisami prawa jazdy we wszystkich krajach Unii Europejskiej ważne będą przez 15 lat. Po takim czasie kierowca będzie musiał wymienić dokument na nowy. Plany zmian w tym zakresie nie są zaskoczeniem, już obecnie w wielu krajach członkowskich - w tym w Polsce - nowe prawa jazdy mają właśnie 15-letni okres ważności.

Dla starszych kierowców, posiadających tzw. bezterminowe prawa jazdy, oznacza to jednak konieczność wymiany dokumentu na nowy . Zgodnie z zapisami nowej dyrektywy proces wymiany takich praw jazdy musi zostać przeprowadzony do 2033 roku.

Nowa dyrektywa wprowadza również nowe wymagania dotyczące minimalnego wieku, w którym obywatele UE będą mogli starać się o prawo jazdy. Wspólny dla wszystkich krajów członkowskich limit wynosić ma 17 lat dla kategorii B. Państwa członkowskie - pod pewnymi warunkami - będą też mogły stosować nowy przepis w przypadku kategorii C1, C1E oraz C. To jeden z pomysłów na przyciągnięcie do zawodu kierowcy nowych osób.