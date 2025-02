Obowiązkowa wymiana prawa jazdy nie ominie nikogo. Nawet jak masz bezterminowe

Wszystkie prawa jazdy wydawane od 2013 roku mają określoną datę ważności - maksymalnie 15 lat. Takie blankiety otrzymują kierujący, którym wcześniej wystawiano prawa jazdy bezterminowo. W przypadku osób, które mają problemy ze zdrowiem należy się liczyć ze znacznym skróceniem ważności dokumentu. Najczęstszym bodaj takim przypadkiem jest wada wzroku, która sprawia, że co 5 lat trzeba odnawiać dokument, przestawiając wcześniej pozytywne zaświadczenie od lekarza.

Chociaż prawo nie działa wstecz, to również posiadacze bezterminowych praw jazdy będą zmuszeni do wymiany blankiet na nowy. Proces rozpocznie się w 2028 roku i potrwa do 2033 roku, a wydawane będą już dokumenty według najnowszego wzoru, który nie przewiduje możliwości bezterminowości. Z tego też powodu docelowo wszyscy kierowcy będą musieli cyklicznie wymieniać dokumenty.