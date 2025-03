Jeździsz bez prawa jazdy? Mandat to twój najmniejszy problem

Tajemnicą Poliszynela jest, że wielu kierowców mimo cofnięcia uprawnień do kierowania albo nawet orzeczonego przez sąd zakazu kierowania pojazdami jeździ nadal. Bo muszą dojechać do pracy, bo muszą zawieźć dzieci do szkoły itd. Rząd pracuje obecnie nad zaostrzeniem przepisów dotyczących lekceważenia orzeczonego zakazu kierowania pojazdami. W takim przypadku będzie mogło być orzeczone dożywotnie pozbawienia danej osoby uprawnień do kierowania.