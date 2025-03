"Mam prawo jazdy, a dostałem 1500 zł za jego brak". To wcale nie błąd policji

Z kolei kiedy kierujący posiada na przykład prawo jazdy kategorii B, ale prowadzi pojazd o DMC 4,5 t, mówimy o braku uprawnień. Ma on prawo, by legalnie prowadzić pojazdy, ale brak mu odpowiednich uprawnień wymaganych w przypadku tego konkretnego pojazdu.

Przed długie lata kary dla kierowców bez stosownych uprawnień były stosunkowo niewielkie i groził za to mandat do 500 zł. Jednak wraz ze zmianą taryfikatora mandatów od 1 stycznia 2022 roku, sankcje wyraźnie się zaostrzyły.

Warto zwrócić tu uwagę na określenie o grzywnie "nie niższej" niż 1500 zł. Oznacza to, że policjant może wystawić znacznie większy mandat. Co więcej, sprawia trafia do sądu, który może podnieść wysokość kary nawet do 30 tys. zł. Do tego trzeba się jeszcze liczyć z zatrzymaniem dotychczasowych uprawnień, ponieważ z kodeksu wykroczeń wynika automatyczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.