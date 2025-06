Poszkodowany 60-latek w poważnym stanie został przetransportowany do szpitala.

Do zdarzenia doszło w Czechach, w miejscowości Kynsperk nad Ohri, w kraju karlowarskim na zachodzie kraju. Jak poinformowała miejscowa policja, z "nieznanych" powodów przyczepa odczepiła się od prowadzonego przez 64-letniego cudzoziemca Opla Zafiry, wjechała na chodnik i uderzyła idącego nim 60-latka. W efekcie mężczyzna został wepchany przez przyczepę w ścianę jednego z domów. Funkcjonariusze udostępnili nagranie z miejsca zdarzenia.

Jak można zauważyć na filmie, kierowca Zafiry szybko zorientował się, co się stało, zatrzymał auto i pobiegł udzielić pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. Służby medyczne przetransportowały 60-latka drogą powietrzną do szpitala w Pilznie. Policja informowała, że jego stan był wówczas poważny.

Czeska policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie jazdy z przyczepą. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że wymaga ona od kierowcy doświadczenia i gruntownego przygotowania.

W związku z tym warto zadbać o odpowiednie przygotowanie przyczepy przed jazdą. Przede wszystkim musimy zadbać o to, by użyć również dodatkowego połączenia przyczepy z autem (łańcucha lub linki), które w razie zerwania głównego połączenia zapewni kierowalność przyczepy. Podstawowym zadaniem jest również odpowiednie zabezpieczenie ładunku i nie przeładowywanie przyczepy. Należy również dostosować styl jazdy do prowadzenia - z racji, że mamy dodatkową oś powinniśmy jechać wolniej i wykonywać bardziej płynne manewry.