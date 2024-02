Kim Dzong Un dostał samochód

Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej, otrzymał w prezencie od Władimira Putina samochód - poinformowała północnokoreańska agencja KCNA, na którą powołuje się rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti. Podarek od strony rosyjskiej odebrali współpracownicy Kima, w tym jego siostra, Kim Jo Dzong.

Na temat podarku opowiedział wspomnianej agencji rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. Jak stwierdził, cała historia zaczęła się we wrześniu, w czasie wizyty północnokoreańskiego przywódcy w Rosji. Obaj przywódcy spotkali się w kosmodromie Wostocznyj w obwodzie amurskim. Po spotkaniu między Kimem i Putinem doszło do rozmowy na temat auta, którym porusza się rosyjski przywódca - Aurusa Senat.

Jak tłumaczy Pieskow, Putin zaprezentował swojemu gościowi samochód, a następnie razem z nim usiadł z tyłu. Zdaniem rzecznika Kremla auto spodobało się północnokoreańskiemu przywódcy.

Aurus Senat. Co to za auto?

Aurus Senat zadebiutował w 2018 roku i jest wynikiem wieloletnich prac skupionych wokół projektu o nazwie "Orszak" (na zachodzie znany jako "Kortez"). Głównym założeniem projektu było stworzenie rosyjskiej limuzyny dla państwowych dygnitarzy. Do grona pomysłodawców i orędowników stworzenia nowej linii pojazdów należał, nadzorujący projekt z ramienia władz, obecny minister handlu, Denis Manturow.

Zdjęcie Aurus Senat ma luksusowo wykończone wnętrze / Getty Images

Samochód posiada 600-konny silnik V8 o pojemności 4,4 litra, który bazuje na jednostkach stosowanych m.in. w Porsche Cayenne. Motor jest podwójnie doładowany i współpracuje z dziewięciostopniową, automatyczną skrzynią biegów. Moc trafia na wszystkie koła. Oprócz limuzyny rosyjskie władze mają jeszcze dwa modele Aurusa do swojej dyspozycji. Są to van o nazwie Arsenal i SUV o nazwie Komendant.

Kim Dzong Un lubi luksusowe samochody

Kim Dzong Una widywano również w innych samochodach luksusowych marek z szeroko pojętego świata zachodniego. Północnokoreański dyktator poruszał się samochodami Mercedesa, Rolls-Royce'a czy Lexusa. To zaś, jak zwracają uwagę amerykańskie media, jest naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, które zabraniają sprzedawania do Korei Północnej towarów luksusowych. Według Center for Advanced Defense Studies w latach 2015-2017 Korea Północna sprowadziła ponad 800 luksusowych pojazdów, z czego większość pochodziła od rosyjskich firm - informuje CNN.

Zdjęcie Osoby podróżujące z tyłu Aurusa Senata mają do dyspozycji osobne fotele z wszechstronną regulacją, własne ekrany oraz szczelne zasłonki / Getty Images