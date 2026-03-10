W skrócie Ceny oleju napędowego rosną szybciej niż benzyny z powodu dużego udziału importu i wzrostu cen gotowych paliw u importerów.

W Polsce około 38 proc. oleju napędowego pochodzi z importu, podczas gdy dla benzyny udział importu wynosi około 20 proc.

Wzrost zapotrzebowania na olej napędowy związany z sezonem wiosennym i pierwszymi pracami polowymi przyczynia się do skokowych wzrostów cen.

W ostatnim czasie kierowców w Polsce zaprzątają głównie skokowe podwyżki cen paliw. Wielu upatruje w nich spekulacji i złej woli hurtowników czy sprzedawców detalicznych. W rzeczywistości za podwyżkami stoją głównie gigantyczne - sięgające 70 proc. - podwyżki cen gotowych paliw u importerów. Wynikają one z nagłego wzrostu zapotrzebowania na paliwa gotowe, kupowane często na bieżąco, bezpośrednio na terminalach (np. w portach ARA). Ich udział w rynku paliw w Polsce pozwala też odpowiedzieć na inne nurtujące właśnie polskich kierowców pytanie - dlaczego ceny oleju napędowego rosną w dużo szybszym tempie niż benzyny?

Odpowiedź jest stosunkowo prosta, ale warto znać kilka podstawowych faktów dotyczących rynku paliw w Polsce. Wielu kierowców błędnie sądzi, że ceny paliwa na stacjach benzynowych wynikają w prostej linii z kursu ropy na światowych rynkach. To zbyt duże uproszczenie. Większe przełożenie na liczby, jakie widzimy codziennie na dystrybutorach, w rzeczywistości mają ceny hurtowe "produktów naftowych", czyli np. gotowych paliw silnikowych - benzyny, LPG czy oleju napędowego.

Uściślijmy - ropa notowana na światowych giełdach to surowiec, który musi być dopiero dostarczony do rafinerii, gdzie zostanie przerobiony na paliwa. Większy wpływ na poziom cen mają jednak notowania cen gotowych paliw - benzyny czy oleju napędowego - które z reguły kupowane są u importerów na bieżąco, by zminimalizować koszty magazynowania (gotowe paliwa mają też stosunkowo krótki okres przydatności).

Jak poinformował Interię dr Jakub Bogucki z e-petrol.pl, cena zakupu gotowego oleju napędowego "na terminalu" (czyli u importerów) wzrosła w ostatnim czasie o blisko 70 proc. To w dużej części tłumaczy, skąd bierze się tak wysoki wzrost ceny detalicznej tego paliwa w naszym kraju.

Dlaczego diesel drożeje szybciej niż benzyna?

Kierowców aut z silnikami Diesla nurtuje jednak pytanie, dlaczego ceny oleju napędowego rosną bez porównania szybciej, niż benzyny bezołowiowej czy LPG. Odpowiedź jest stosunkowo prosta.

W 2025 roku około 38 proc. zużywanego w Polsce oleju napędowego pochodziło z importu, a ceny na stacjach kształtowane są zarówno przez krajowych producentów, jak i importerów

Oznacza to, że 4 na 10 litrów oleju napędowego sprzedawanego na polskich stacjach benzynowych pochodzi z importu i musi być na bieżąco kupowana u poddostawców. Zaledwie 60 proc. zapotrzebowania pokrywa w tym przypadku produkcja własna.

Dla porównania, jak informuje Rafał Zywert - dyrektor działu prognoz i analiz w reflex.com.pl - w przypadku benzyn z importu pochodzi około 20 proc. Oznacza to, benzyna sprzedawana w Polsce jest dziś dwukrotnie mniej podatna na skokowe zmiany cen u importerów, bo w zdecydowanie większym stopniu krajowa produkcja pokrywa zapotrzebowanie na ten rodzaj paliwa.

Czy paliwo drożeje tylko w Polsce?

Warto jeszcze zdawać sobie sprawę, że na skokowe wzrosty cen oleju napędowego składa się też większe zapotrzebowanie na ten rodzaj paliwa związane z sezonem wiosennym. "Panika konsumencka", jaka zawsze towarzyszy tego rodzaju zmianom (podobna sytuacja miała miejsce po ataku Rosji na Ukrainę) zbiegła się obecnie ze wzrostem zapotrzebowania na paliwo dla rolników. Z początkiem marca ruszyły bowiem pierwsze prace polowe, co wiąże się ze skokowym wzrostem zamówień na olej napędowy w hurtowniach. Zjawisko dotyczy kilku krajów UE, więc zapotrzebowanie na ten rodzaj paliwa rośnie również u europejskich importerów.

Dla dostawców priorytetem stało się więc utrzymanie nieprzerwanych dostaw oleju napędowego dla polskich klientów, często kosztem jego większej ceny, jaką - dla pokrycia wzrostu zapotrzebowania - zapłacić trzeba u zagranicznego importera.

