W skrócie Orlen niemal całkowicie zrezygnował z detalicznej marży na oleju napędowym oraz wprowadził rabaty na paliwo w wybrane weekendy.

Wzrost cen ropy na świecie wynika z eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i ograniczeń w ruchu tankowców przez Cieśninę Ormuz.

Rząd zapewnia, że nie ma obecnie ryzyka braków paliwa w Polsce, a dostawy są zabezpieczone.

W ciągu minionego tygodnia ceny paliw gwałtownie wzrosły. Podwyżki są związane z atakami Izraela i USA na Iran. W efekcie baryłka ropy Brent podrożała z poziomu poniżej 70 dol. do ponad 100 dol. W poniedziałek w ciągu dnia kosztowała ok. 104 dol., a przez chwilę cena dochodziła nawet do 117 dol.

Orlen tnie marżę na paliwo niemal do zera

Wysokie ceny na stacjach niepokoją kierowców, więc by zmniejszyć skutki podwyżek Orlen zdecydował się na nietypowy krok - koncern ogłosił, że niemal całkowicie zrezygnował z detalicznej marży na oleju napędowym. W 2025 roku średnia marża na litrze oleju napędowego sprzedawanego na stacjach koncernu wynosiła ok. 25 gr powyżej progu rentowności.

Marża detaliczna to różnica między kosztem zakupu paliwa przez stację a ceną sprzedaży przy dystrybutorze. Stanowi jeden z elementów wpływających na ostateczną cenę tankowania.

Rabat na paliwo w Orlenie. Nawet 35 gr na litrze

Oprócz ograniczenia marży koncern uruchomił także promocję dla kierowców. Od 12 marca do 3 maja paliwo na stacjach Orlenu będzie można kupić taniej w wybrane weekendy.

Maksymalny rabat wynosi 35 gr na litrze benzyny lub oleju napędowego. Promocja obejmuje jednorazowe tankowanie do 50 litrów paliwa.

Aby skorzystać z najwyższej obniżki ceny, trzeba spełnić trzy warunki:

skorzystać z aplikacji Orlen Vitay,

aktywować kupon promocyjny

zrobić zakupy na stacji za co najmniej 5 zł.

Jeśli kierowca nie dokona zakupów pozapaliwowych, rabat wyniesie 20 gr na litrze.

Promocja obowiązuje w ośmiu terminach weekendowych:

12-15 marca

20-22 marca

27-29 marca

3-6 kwietnia

10-12 kwietnia

17-19 kwietnia

24-26 kwietnia

30 kwietnia-3 maja

Dlaczego ceny paliw rosną na świecie?

Wzrost cen ropy to efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Od końca lutego Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą naloty na Iran, a Iran odpowiada ostrzałem infrastruktury w regionie oraz amerykańskich baz wojskowych.

Konsekwencją napięć jest poważne ograniczenie ruchu tankowców w rejonie Zatoki Perskiej. Cieśnina Ormuz, przez którą transportowana jest znaczna część światowej ropy, funkcjonuje obecnie w ograniczonym zakresie. Doprowadziło to do zatorów w eksporcie surowca i gwałtownego wzrostu notowań ropy na światowych giełdach.

Orlen podkreśla jednak, że dostawy ropy do rafinerii odbywają się zgodnie z harmonogramem i nie ma obecnie zagrożenia dla produkcji paliw.

Czy w Polsce może zabraknąć paliwa?

Rząd zapewnia, że mimo napiętej sytuacji na rynku surowców nie ma obecnie ryzyka braków paliwa w Polsce. Premier Donald Tusk podkreślił, że dostawy są zabezpieczone przynajmniej w krótkiej perspektywie najbliższych tygodni.

Eksperci rynku paliw wskazują jednocześnie, że ceny na stacjach reagują na zmiany notowań ropy z opóźnieniem. Zwykle wynosi ono od kilku dni do około dwóch tygodni.

