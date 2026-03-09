W skrócie Niemiecki ADAC informuje, że po wzroście cen paliw niemieccy i czescy kierowcy wykupują paliwo na polskich stacjach przygranicznych, gdzie jest ono znacznie tańsze.

Minister zapewnia, że ruch na stacjach nie zagraża aktualnie podaży paliw, nie planuje się reglamentacji ani ograniczeń dla obcokrajowców, a dostawy są realizowane bez zakłóceń.

Według danych, ceny oleju napędowego i benzyny w Niemczech po ataku na Iran gwałtownie wzrosły, podczas gdy średnie ceny paliw w Polsce pozostają wyraźnie niższe.

Czy turystyka paliwowa widoczna stanowi zagrożenie dla cen i dostępności paliw na polskich stacjach?

Widzimy dzisiaj, że ruch większy na zachodzie jest. Nie zagraża to dzisiaj podaży surowca ale jest i to dość znaczny

Minister przypomniał, że dla zapewnienia ciągłości dostaw wystąpił z wnioskiem do ministra infrastruktury, by kierowcy cystern mogli czasowo prowadzić pojazdy dłużej niż wynika to z przepisów o czasie pracy.

Zaznaczył również że - przynajmniej na tym etapie - nie jest brana pod uwagę żadna reglamentacja, w tym dla obcokrajowców, a dostawy są realizowane "w sposób nieprzerwany".

Dlaczego ceny oleju napędowego rosną tak szybko?

Motyka stwierdził, że propozycje ograniczenia sprzedaży paliwa obywatelom z zagranicy są słyszalne w UE i padają dziś m.in. ze strony Wiktora Orbana, ale ich wprowadzenie wymaga "szerokiej analizy prawa międzynarodowego".

Jeszcze w piątek przedstawiciele Orlenu informowali naszą redakcję, że koncern nie odnotowuje obecnie żadnych zagrożeń dla dostępności oleju napędowego na stacjach paliw.

"Kierowcy nie muszą obawiać się braków paliwa - sprzedaż detaliczna odbywa się w sposób ciągły i bez zakłóceń. Na żadnej ze stacji Orlen nie zostały również wprowadzone limity tankowania" - przekonują w korespondencji z Interią przedstawiciele państwowego giganta.

W odpowiedzi na nasze pytania przedstawiciele Orlenu potwierdzają jednak, że chociaż państwowy koncern nie sprowadza ropy naftowej (surowca) z rejonu objętego konfliktem - w 2025 roku około 38 proc. zużywanego w Polsce oleju napędowego pochodziło z importu, a ceny na stacjach "kształtowane są zarówno przez krajowych producentów, jak i importerów".

Niemcy wykupują paliwa na polskich stacjach. Jest sporo taniej

Z danych niemieckiego automobilklubu ADAC wynika, że w lutym średnia cena dla oleju napędowego wynosiła w Niemczech 1,722 euro za litr (7,39 zł). Po ataku na Iran ceny wystrzeliły do poziomu powyżej 2 euro. W ubiegły czwartek średnia cena ON w Niemczech wynosiła już 2,042 euro za litr (8,75 zł). To najwyższy poziom od listopada 2022 roku.

W przypadku benzyny bezołowiowej Super E10 było to 1,949 euro (8,36 zł) - o 17 centów (73 groszy) więcej niż tydzień wcześniej. Dla napędowego wzrost cen wynosi ponad 32 eurocenty - 1,37 zł na litrze - a na niektórych stacjach kierowcy tankują już za ponad 2,1 euro (9 zł) za litr oleju napędowego.

Dla porównania, z danych e-petrol.pl wynika, że aktualnie, średnie ceny oleju napędowego w Polsce wahają się w zależności od regionu w okolicach 7,3 zł za litr, a średnia cena najpopularniejszej benzyny PB95 to około 6,30 zł.

