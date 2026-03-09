W skrócie Rząd rozważa czasową obniżkę VAT i akcyzy na paliwa w odpowiedzi na wzrost cen ropy.

Podatki stanowią znaczną część ceny paliwa w Polsce, a zmiany podatków mogą wpłynąć na ceny na stacjach.

Dostawy ropy do Polski są zabezpieczone, a rząd monitoruje sytuację na rynku surowców i analizuje możliwe scenariusze.

Wysokie ceny ropy a ceny paliw w Polsce

W ostatnich dniach cena ropy Brent ponownie przekroczyła poziom 100 dolarów za baryłkę. Przy obecnym kursie dolara oznacza to ponad 390 zł za baryłkę surowca. Wzrost notowań ma związek z napiętą sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie i konfliktem w Iranie.

Zmiany na rynku ropy przekładają się na ceny paliw z pewnym opóźnieniem. Najpierw rosną ceny w hurcie, a dopiero po kilku dniach lub nawet po około dwóch tygodniach zmiany są widoczne na stacjach benzynowych.

Według danych rynku paliw średnia cena benzyny Pb95 w Polsce przekracza obecnie około 6,70 zł za litr. W przypadku oleju napędowego kierowcy płacą średnio około 6,80 zł za litr. Jeśli ceny ropy utrzymają się na wysokim poziomie, presja na dalsze podwyżki może się utrzymać.

Obniżka VAT i akcyzy na paliwo pod lupą rządu

W reakcji na rosnące ceny pojawiła się propozycja czasowego obniżenia podatków na paliwa. Jednym z rozwiązań byłoby zmniejszenie stawki VAT z obecnych 23 proc. do 8 proc. Rozważana jest także redukcja akcyzy o około 9-10 proc.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że rząd analizuje różne scenariusze. Jak zaznaczył w programie "Graffiti", sytuacja na rynku ropy jest bardzo dynamiczna, a wzrost cen paliw obserwowany jest dopiero od około tygodnia.

Podobne stanowisko przedstawił minister energii Miłosz Motyka. W rozmowie w RMF FM poinformował, że rząd monitoruje sytuację wspólnie z resortem finansów i nie wyklucza żadnego scenariusza. Jeśli ceny paliw będą nadal rosły, decyzje dotyczące ewentualnych działań mogą zapaść w najbliższych dniach.

Dlaczego podatki mają duży wpływ na ceny paliw?

Podatki stanowią znaczną część ceny paliwa w Polsce. W przypadku benzyny Pb95 VAT, akcyza oraz inne opłaty, w tym opłata paliwowa i emisyjna - odpowiadają łącznie za około 55-60 proc. ceny litra.

Oznacza to, że zmiany w podatkach mogą stosunkowo szybko wpłynąć na ceny widoczne na dystrybutorach. Jednocześnie obniżka podatków oznacza mniejsze wpływy do budżetu państwa, dlatego decyzje w tej sprawie wymagają dokładnej analizy.

Dostawy ropy do Polski są bezpieczne

Rząd zapewnia, że nie ma zagrożenia dla dostaw ropy do Polski. Surowiec trafiający do kraju nie jest transportowany przez cieśninę Ormuz, która znajduje się obecnie w centrum napięć geopolitycznych.

Polska korzysta z innych szlaków dostaw, w tym z transportu morskiego przez Naftoport w Gdańsku oraz infrastruktury rurociągowej. Państwo utrzymuje również strategiczne zapasy ropy i paliw, które mogą zostać wykorzystane w sytuacji kryzysowej.

Minister energii podkreślił, że nie ma ryzyka niedoboru paliwa w skali kraju. Jednocześnie zaznaczył, że lokalnie mogą pojawiać się krótkotrwałe przerwy w dostawach, jeśli kierowcy zaczną masowo tankować z obawy przed dalszymi podwyżkami.

Ceny paliw a inflacja w Polsce

Wzrost cen ropy ma bezpośredni wpływ na gospodarkę. Paliwo jest jednym z podstawowych kosztów transportu, dlatego jego cena przekłada się na ceny towarów i usług.

Minister finansów zwrócił uwagę, że ceny ropy mogą mieć wpływ na poziom inflacji w Polsce. Kluczowe będzie to, jak długo utrzyma się obecna sytuacja na światowych rynkach surowców. Na razie rząd monitoruje rozwój wydarzeń i analizuje możliwe scenariusze. Jeśli wysokie ceny ropy utrzymają się przez dłuższy czas, decyzje dotyczące podatków na paliwa mogą zostać podjęte jeszcze w najbliższych dniach.

