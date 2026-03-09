Spis treści: Szybsza jazda to większe zużycie paliwa. Złoty środek? Stała i płynna jazda zamiast ciągłego przyspieszania Późna zmiana biegów i wysokie obroty. To nie pomaga Nie tylko styl jazdy wpływa na spalanie Małe zmiany to nierzadko realne oszczędności

Narastający konflikt w Iranie oraz związane z nim gwałtowne wzrosty cen ropy i gazu sprawiają, że ekonomiczna jazda samochodem staje się dziś szczególnie istotna. Na znaczenie oszczędzania paliwa zwracają uwagę eksperci z niemieckiej organizacji TÜV.

Jak się okazuje - nawet drobne, codzienne nawyki mogą wyraźnie obniżyć koszty podróżowania, a odpowiedni styl jazdy oraz regularna konserwacja pojazdu pozwalają znacząco zmniejszyć wydatki na paliwo.

Szybsza jazda to większe zużycie paliwa. Złoty środek?

No co zatem zwrócić uwagę w trakcie jazdy? Przede wszystkim na prędkość z jaką się poruszamy. W przypadku dłuższych tras jednym z najważniejszych czynników wpływających na zużycie paliwa jest właśnie tempo jazdy. Eksperci wskazują, że najbardziej ekonomiczna prędkość na autostradzie powinna wynosić około 70-80 proc. maksymalnie dozwolonych wartości. W praktyce oznacza to zwykle jazdę w okolicach 105-120 km/h.

Powodem jest rosnący opór powietrza. Im szybciej jedzie samochód, tym większy opór musi pokonać, a zapotrzebowanie na paliwo rośnie bardzo szybko. W efekcie niewielkie zwiększenie prędkości może wyraźnie podnieść spalanie, a zysk czasowy często okazuje się niewielki. Na dystansie 100 kilometrów różnica między jazdą 110 a 130 km/h to zaledwie kilka minut, natomiast zużycie paliwa może wzrosnąć nawet o około 20 procent.

Stała i płynna jazda zamiast ciągłego przyspieszania

Równie istotna z punktu widzenia ekonomicznego, jest płynna jazda polegająca na utrzymywaniu możliwie stałej prędkości. Częste przyspieszanie i hamowanie zwiększa spalanie, dlatego warto je ograniczać. W tym przypadku pomocny może być tempomat, który pozwala utrzymać stabilne tempo na dłuższych odcinkach trasy.

Podobna zasada tyczy się wyprzedzania innych samochodów. Obserwowanie sytuacji na drodze pozwala m.in. wcześniej zdjąć nogę z gazu lub dużo wcześnie przygotować się do wykonania manewru w sposób płynny. Warto także wykorzystywać tzw. hamowanie silnikiem, zamiast gwałtownie hamować tuż przed skrzyżowaniem czy światłami. Taki styl jazdy może zmniejszyć koszty podróży nawet o kilkanaście procent.

Późna zmiana biegów i wysokie obroty. To nie pomaga

Rozgrzewanie silnika na postoju już dawno przestało być konieczne - nowoczesne jednostki napędowe osiągają optymalną temperaturę szybciej podczas jazdy. Wystarczy uruchomić silnik i ruszyć spokojnie, co od razu pozwala oszczędzać paliwo.

Ważnym elementem oszczędnej jazdy jest także odpowiednie wykorzystanie biegów. Szybkie przełączanie na wyższe biegi zmniejsza spalanie i emisję spalin. Jednocześnie redukcja biegu powinna nastąpić dopiero, gdy jest to naprawdę konieczne - tuż powyżej granicy szarpnięcia silnika. Dzięki temu samochód zużywa mniej paliwa, a jednostka napędowa nie ulega nadmiernemu zużyciu. Jeśli pojazd posiada automatyczną skrzynię biegów, najlepiej pozwolić jej działać samodzielnie - manualna ingerencja często zwiększa zużycie paliwa.

Nie tylko styl jazdy wpływa na spalanie

Na zużycie paliwa wpływa również stan techniczny samochodu oraz sposób jego użytkowania. Zbyt niskie ciśnienie w oponach zwiększa opory toczenia i podnosi spalanie, dlatego warto je regularnie kontrolować. Podobny efekt daje nadmierne obciążenie auta - każdy dodatkowy kilogram oznacza większe zużycie paliwa.

Znaczenie ma także aerodynamika. Bagażniki dachowe czy uchwyty montowane na dachu pogarszają opływ powietrza, co przekłada się na większe spalanie. Po zakończeniu podróży warto je zdemontować. Regularny serwis samochodu również ma znaczenie - zabrudzony filtr powietrza, zużyte świece zapłonowe czy usterki układu sterowania silnikiem mogą zwiększać zużycie paliwa.

Małe zmiany to nierzadko realne oszczędności

Eksperci z TÜV podkreślają, że oszczędna jazda nie wymaga specjalnych umiejętności ani kosztownych modyfikacji samochodu. Wystarczy zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad: utrzymywać umiarkowaną prędkość, jechać płynnie, unikać zbędnego przyspieszania i dbać o stan techniczny pojazdu.

W czasach, gdy ceny paliw potrafią zmieniać się z dnia na dzień, takie drobne nawyki mogą przynieść odczuwalne oszczędności. W wielu przypadkach różnica w kosztach podróży wynika nie z długości trasy, lecz właśnie ze stylu jazdy kierowcy.

