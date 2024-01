Rejestracje w Polsce. Mapa tablic w miastach i powiatach

Oprac.: Tomasz Wróblewski Wiadomości

Białe tablice rejestracyjne są w Polsce najpopularniejsze i znaczą samochody od 2000 roku. Ich rozszyfrowanie nie jest prostym zadaniem. Do tego dochodzą kolory tablic - oprócz białego na przykład zielony, żółty czy czerwony. Rejestracje mogą być też na zamówienie - indywidualne. Co jakiś czas miasta i powiaty poszerzają bazę oznaczeń. Wkrótce na mapie Polski pojawią się nowe rejestracje: w Poznaniu (PX, MX), powiatach bydgoskim (CBC), kieleckim (TKC, TKM i TKP) i ostródzkim (NOT, NOX). Ministerstwo Infrakstruktury właśnie dodało je do wykazu.

Zdjęcie Tablice rejestracyjne w Polsce wyróżniają się czarnymi znakami na białym tle oraz symbolem Unii Europejskiej oraz oznaczeniem kraju PL. / Arkadiusz Ziolek / East News