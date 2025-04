Główne założenia projektu to oszczędność czasu i ograniczenie biurokracji w procedurach dotyczących zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców. Rafał Brzoska wraz ze swoim zespołem pod koniec ubiegłego miesiąca złożył rządowi 111 propozycji deregulacyjnych, a do końca kwietnia liczba ta ma wzrosnąć nawet do 300.