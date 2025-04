Naprawa mostu Grunwaldzkiego to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Krakowie. Od dłuższego czasu mówiono o jego fatalnym stanie i konieczności przeprowadzenia gruntownego remontu. Miasto wybrało najkorzystniejszą ofertę, która obejmuje modernizację kluczowych elementów konstrukcji.

Remont docelowo ma potrwać około 10 miesięcy, a przez 8 miesięcy most będzie zamknięty dla ruchu samochodowego. Przez pół roku nie będą po nim jeździć również tramwaje.

Modernizacja mostu Grunwaldzkiego w Krakowie została podzielona na kilka etapów, aby zapewnić sprawne przeprowadzenie zaplanowanych prac oraz zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców. Pierwszy etap, który rozpocznie się 10 maja, potrwa co najmniej do wakacji.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni oraz torowisko tramwajowe, co poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Jednym z najważniejszych etapów będzie także naprawa żelbetonowej płyty mostu, która stanowi fundament całej konstrukcji. Dodatkowo zmodernizowana zostanie sieć infrastruktury technicznej, w tym ciepłociągu.

O naprawie mostu Grunwaldzkiego w Krakowie mówi się od dłuższego czasu. Ekspertyzy jasno wskazują, że obecna konstrukcja może funkcjonować maksymalnie do 2038 r. Po tym czasie planowana jest rozbiórka mostu i budowa nowej przeprawy, która będzie lepiej przystosowana do intensywniejszego ruchu drogowego, tramwajowego, pieszego i rowerowego.

Ruch tramwajowy i autobusowy zostanie przekierowany przez ul. Kalwaryjską/Limanowskiego do ul. Krakowskiej/Starowiślnej, gdzie linie powrócą na swoje trasy. Miasto zapowiada także wprowadzenie komunikacji zastępczej. Linia tramwajowa będzie kursowała z pętli "Czerwone Maki P+R” do mostu Grunwaldzkiego, a linia autobusowa z Łagiewnik przez rondo Grunwaldzkie do pętli "Powiśle - Nowy Świat”.