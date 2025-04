Tym, którzy planują podróże po Europie, zalecamy ostrożność i zmniejszenie prędkości. W dniach od 7 do 13 kwietnia na terenie całej Unii Europejskiej odbędzie się seria skoordynowanych kontroli drogowych, prowadzonych przez Europejską Organizację Ruchu Drogowego (ROADPOL). Ich głównym celem jest ograniczenie liczby ofiar wypadków drogowych. Kulminacją tych działań będzie 24-godzinny "Speed Marathon", zaplanowany na środę, 9 kwietnia.

"Speed Marathon" to największa na świecie zsynchronizowana, zorganizowana i kompleksowa akcja egzekwowania przepisów dotyczących przekraczania prędkości. Bierze w niej udział policja drogowa z ponad 20 krajów europejskich i mobilizuje dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy do egzekwowania krajowych ograniczeń prędkości

Akcje organizowane przez Europejską Organizację Ruchu Drogowego co roku budzą liczne kontrowersje. Wielu krytyków skoordynowanych działań policyjnych zwraca uwagę, że koszt i wysiłek związany z ich organizowaniem są nieproporcjonalne do osiąganych efektów. Z drugiej strony eksperci i analitycy bezpieczeństwa drogowego podkreślają, że głównym celem takich akcji jest podnoszenie świadomości, a ich ogólnoeuropejski zasięg przyczynia się do promowania zasad bezpiecznej jazdy.