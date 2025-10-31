W skrócie Użytkownik ładowarki elektrycznej w Nadarzynie stworzył prywatną listę zapisów i egzekwował jej przestrzeganie.

Sytuacja wywołała podziały wśród kierowców - jedni uznali to za próbę porządkowania chaosu, inni za absurd.

Władze gminy zapowiedziały zgłoszenie sprawy na policję, podkreślając publiczny i bezpłatny charakter ładowarki.

Publiczna ładowarka w Nadarzynie z listą kolejkową

Ładowarka znajduje się przy ul. Granicznej 4, na terenie parkingu Parkuj i Jedź w Nadarzynie. Oddano ją do użytku w 2020 roku w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Jak informuje Urząd Gminy, do końca 2025 roku korzystanie z niej jest całkowicie bezpłatne w ramach trwającego projektu unijnego.

Oznacza to, że każdy posiadacz samochodu elektrycznego może legalnie i bez ograniczeń korzystać z urządzenia. Mimo to w aplikacji PlugShare, w której kierowcy dzielą się informacjami o stacjach ładowania, pojawiła się nietypowa praktyka - prywatny grafik użytkowania urządzenia.

Prywatna lista ładowania w Nadarzynie

Jak ustalił portal WP Finanse, listę utworzył mężczyzna przedstawiający się jako Jacek W., użytkownik Tesli Model 3. Kierowca miał prowadzić zapisy w aplikacji PlugShare, tworząc własny harmonogram ładowania. Według relacji innych użytkowników, osoby nieprzestrzegające tej kolejki były przeganiane spod ładowarki.

W sieci szybko pojawiły się zdjęcia i komentarze oburzonych kierowców, którzy nazwali mężczyznę "szeryfem z Nadarzyna". Inni bronili jego działań, uznając je za sposób na uniknięcie chaosu.

Reakcja gminy i zawiadomienie policji

Urząd Gminy w Nadarzynie potwierdził WP Finanse, że otrzymał zgłoszenia dotyczące sytuacji przy ładowarce. Dotychczas były to głównie uwagi techniczne, jednak po informacjach o prywatnej liście sprawa zostanie przekazana odpowiednim służbom.

Władze gminy zapowiedziały, że zawiadomią policję o uzurpowaniu sobie prawa do zarządzania publiczną infrastrukturą. Ładowarka w Nadarzynie jest częścią ogólnodostępnej sieci i nie może być w żaden sposób "prywatyzowana" przez użytkowników.

Urząd Gminy Nadarzyn poinformował również, że wraz z zawiadomieniem o prowadzeniu prywatnych zapisów, do policji i straży gminnej trafi informacja o możliwym stosowaniu gróźb wobec innych użytkowników ładowarki.

Jak przekazała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, dotychczas nie odnotowano żadnych oficjalnych zgłoszeń dotyczących incydentów lub gróźb przy stacji ładowania w Nadarzynie.

Rosnąca liczba aut elektrycznych w Polsce

Sprawa z Nadarzyna wywołała dyskusję w środowisku kierowców samochodów elektrycznych. Dla jednych to przykład samowolki, dla innych dowód na brak regulacji dotyczących korzystania z publicznych punktów ładowania.

Na koniec września 2025 roku w Polsce zarejestrowanych było łącznie 112 478 samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) - wynika z danych Licznika Elektromobilności prowadzonego przez PZPM i PSNM. W ciągu trzech kwartałów roku liczba ta wzrosła o 32 452 pojazdy, co oznacza wzrost o 82 proc. rok do roku.

W tym samym czasie w kraju działało ponad 10 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania. Część z nich, zwłaszcza powstałych dzięki funduszom unijnym, udostępnia energię bezpłatnie, co niekiedy prowadzi do sporów o pierwszeństwo przy ładowaniu.

