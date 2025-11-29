W skrócie GDDKiA zamontowała 4-metrowe siatki ochronne przy drodze S19, mające chronić nietoperze przed kolizjami z pojazdami.

W ramach inwestycji przeprowadzono szczegółowe badania siedlisk i tras przelotów nietoperzy, co pozwoliło zaprojektować efektywne zabezpieczenia.

Działania te zachowują naturalne korytarze migracyjne zwierząt i łączą ochronę przyrody z powstawaniem nowych tras drogowych.

Na fragmencie drogi ekspresowej S19 z Miejsca Piastowego do Dukli GDDKiA rozpoczęła właśnie montaż siatek o wysokości 4 metrów, które wykonane są z trwałego materiału polimerowego. Zanim jednak do tego doszło, w ramach przygotowania i realizacji S19 przeprowadzone zostało szczegółowe badanie terenowe oraz nasłuchowe nietoperzy, którego celem było zidentyfikowanie miejsc ich występowania, tras przelotów oraz siedlisk. Wszystko po to, aby maksymalnie ograniczyć wpływ budowy nowej inwestycji drogowej na te chronione gatunki.

Wyniki badania potwierdziły, że na badanym obszarze występuje dziewięć gatunków nietoperzy, w tym m.in. nocek duży, podkowiec mały, mopek, borowiec wielki, karlik malutki i mroczek późny. Co ciekawe, kolonie rozrodcze oraz letnie schronienia znajdują się głównie w kościołach w Równem oraz Wietrznie, a także w parku pałacowym w Dukli. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji wyznaczono cztery obszary wzmożonej aktywności nietoperzy, które znajdują się w rejonie rzeki Jasiółki i estakady w miejscowości Równe i Zboiska.

W wytyczonych miejscach zaprojektowane zostały rozwiązania chroniące nietoperze przed kolizjami z przejeżdżającymi pojazdami. GDDKiA rozpoczęła montaż siatki ochronnej z materiału polimerowego o wysokości 4 m, której głównym zadaniem jest kierowanie nietoperzy na wyższy pułap lotu.

Kierowcy zastanawiają się, do czego służą siatki. To rozwiązania chroniące nietoperze

Wysokie siatki to jednak nie wszystkie rozwiązania, na które zdecydowała się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W niektórych miejscach zdecydowano także o montażu na ekranach przeciwolśnieniowych dodatkowych podwyższonych o 1,5 m siatek.

Dodatkowo sam układ nasadzeń oraz krzewów ma pomagać zwierzętom orientować się w przestrzeni i skierować je pod estakadę o wysokości ponad 5 m. Co ważne, wszystkie te działania są zgodne z zapisami "Poradnika ochrony nietoperzy przy inwestycjach drogowych" oraz z praktykami wdrożonymi już na innych inwestycjach, m.in. na trasach S3 i S8.

Budowa dróg nie tylko dla ludzi. Ważne są także zwierzęta

GDDKiA podczas każdej realizacji podkreśla, że nowe odcinki dróg oraz obiekty inżynieryjne tworzone są nie tylko z myślą o kierowcach, ale przede wszystkim z zadbaniem o komfort i jakość życia okolicznych mieszkańców, a także zachowaniem możliwie najmniejszego wpływu na zwierzęta.

W przypadku zastosowania tych siatek ochronnych utrzymane zostaną naturalne korytarze migracyjne nietoperzy, a jednocześnie zapewnione zostanie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że głównym celem jest połączenie ochrony przyrody z realizacją inwestycji. Nietoperze odgrywają istotną rolę w ekosystemie, a zwłaszcza w ograniczaniu liczby owadów.

Czym są siatki przeciwśniegowe?

Ze względu na samą budowę siatki chroniące nietoperze przed kolizjami z pojazdami mogą przypominać te, które są nieodłącznym elementem krajobrazu podczas jazdy polskimi drogami na odsłoniętych odcinkach zimą. Mowa oczywiście o siatkach przeciwśniegowych, które mierzą około 120 cm wysokości, a ich zadaniem jest ochrona dróg ekspresowych oraz autostrad przed nawiewaniem śniegu na jezdnię i tworzeniem się niebezpiecznych zasp.

Montowane są na odcinkach dróg przebiegających przez otwarte tereny, takie jak pola, łąki czy tereny niezabudowane, gdzie występują silne podmuchy wiatru. Montaż zaczyna się z reguły pod koniec listopada, a demontaż następuje wiosną.

