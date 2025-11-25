W skrócie Mieszkańcy protestują przeciw wariantom przebiegu trasy S7 zaproponowanym przez GDDKiA, blokując drogi i wyrażając sprzeciw wobec wyburzeń nieruchomości.

Zaproponowano sześć wariantów trasy, jednak każdy z nich wiąże się z koniecznością wyburzenia co najmniej 170 domów, co wzbudza niezadowolenie społeczności lokalnej.

GDDKiA planuje cykl spotkań w sześciu gminach, by wysłuchać uwag mieszkańców na temat projektowanej trasy S7 i zapowiedziano kolejne protesty.

W ostatnich tygodniach na popularnej Zakopiance co rusz pojawiały się korki oraz utrudnienia w ruchu, ale te spowodowane były trwającymi remontami na różnych odcinkach. W minioną niedzielę około 500 osób protestowało w Głogoczowie (woj. małopolskie) przeciwko planowanym wariantom trasy nowego odcinka S7. Warto zaznaczyć, że GDDKiA zaproponowała aż 6 różnych przebiegów odcinka z Krakowa do Myślenic.

GDDKiA zaproponowała 6 wariantów przebiegu S7. Żaden nie spodobał się mieszkańcom

Co ciekawe, trasa miałaby rozpoczynać się na autostradzie A4 - dwa warianty zakładają węzeł Łagiewnicka, dwa planowany Tuchowska i dwa planowany węzeł Blacharska. Jednakże bez względu na ostateczny wybór niezbędne okazałoby się wyburzenie co najmniej 170 nieruchomości, co zdecydowanie nie spodobało się mieszkańcom. Warto jednak zaznaczyć, że GDDKiA nie postawiła na rewolucyjne wytyczenie S7, a wszystkie propozycje pokrywają się z liniami, które na mapach znajdowały się już kilka lat wcześniej.

Warianty A i E są dla nas wręcz szokiem, takie scenariusze nigdy nie powinny powstać. Ale protest dotyczy wszystkich wariantów nowej S7, bo wszystkie przygotowano źle i bez konsultacji z mieszkańcami. Jesteśmy po prostu wściekli, bierzemy sprawy w swoje ręce, będziemy protestować do skutku, do chwili, gdy te pomysły GDDKiA zostaną odwołane

Mieszkańcy nie zgadzają się z planami trasy S7. Organizują protesty na Zakopiance

Mieszkańcom małopolskich miejscowości na południe od Krakowa nie podobają się plany budowy nowej drogi i sprzeciwiają się wyburzeniom, zanieczyszczeniu środowiska i hałasowi, jaki trasa S7 wprowadziłaby w pobliże ich domów. Protestujący podkreślają, że droga jest potrzebna, jednakże wytyczenie trasy nie powinno przebiegać przez miejsca najbardziej zaludnione w okolicy. "Przecież to jest irracjonalne. Wiem, że urzędnikowi najwygodniej jest powiedzieć: Burzymy tu, burzymy tu, burzymy tu, bo nam będzie tak najtaniej, najlepiej. Ale nie liczą się ze społecznością, z ludźmi" - powiedziała jedna z protestujących kobiet.

Mieszkańcy zapowiedzieli kolejny protest, który tym razem odbędzie się 1 grudnia o godz. 13:00. w Krakowie przed siedzibą GDDKiA.

GDDKiA zorganizuje cykl spotkań w sprawie S7. Eksperci będą dostępni przez cały dzień

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowała cykl spotkań z mieszkańcami w sprawie nowego odcinka drogi S7, które są standardową częścią procesu przygotowania przebiegu nowej drogi. Przedstawiciele zespołu projektowego odwiedzą sześć gmin, przez które mogą przebiegać analizowane warianty trasy, a każde spotkanie będzie miało formę otwartego dyżuru - zainteresowani będą mogli przyjść między 9:30 a 14:00 oraz 15:00 a 20:30.

Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA przekazał, że podczas spotkań będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanej inwestycji, zadać pytania ekspertom oraz przekazać swoje uwagi zarówno ustnie, jak i pisemnie. Co ważne, informacja o spotkaniach w poszczególnych gminach została przekazana mieszkańcom tydzień temu.

Harmonogram spotkań:

25 listopada - Świątniki Górne, Centrum Kultury, ul. Bruchnalskiego 4

26 listopada - Kraków, Fort Jugowice, ul. Forteczna 28

27 listopada - Podstolice (Wieliczka), Budynek OSP, Podstolice 1

9 grudnia - Siepraw, sala konferencyjna przy Hali Sportowej, ul. ks. Przytockiego 4

10 grudnia - Mogilany, sala narad w Urzędzie Gminy, Rynek 2

11 grudnia - Myślenice, sala obrad Starostwa Powiatowego, ul. Reja 13

