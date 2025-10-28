W skrócie Na wrocławskim osiedlu Krzyki-Partynice doszło do aktu wandalizmu – nieznani sprawcy przebili opony w 87 samochodach.

Mieszkańcy są przekonani, że była to celowa zemsta w związku z nowym systemem parkingowym.

Policja traktuje sprawę priorytetowo, apelując o przekazywanie nagrań z monitoringu i zgłaszanie się poszkodowanych.

W niemal każdym z samochodów zaparkowanych przy ul. Przyjaźni 22-28 we Wrocławiu oraz w pobliżu bloków przy ul. Partynickiej i Braterskiej zostały poprzebijane opony. Dwóch zamaskowanych mężczyzn w nocy z 25 na 26 października przy użyciu noża zniszczyło ogumienie w dokładnie 87 autach. Co więcej, wandale uszkodzili również opony w pojazdach zaparkowanych w otwartym garażu.

Mieszkańcy byli w szoku. Wandale zniszczyli prawie 90 samochodów

W niektórych samochodach przebita została jedna opona, w innych dwie, a w części wszystkie cztery. Jeden z mieszkańców osiedla w rozmowie z Gazetą Wrocławską zaznaczył, że dziury znajdują się w bocznej części ogumienia, więc nie ma możliwości ich naprawy. Właściciele pojazdów muszą liczyć się z wysokimi kosztami zakupu nowych opon oraz ich montażu.

Przebili opony w 87 samochodach. "To zemsta"

Mieszkańcy są przekonani, że akt wandalizmu nie był przypadkowy, lecz został zaplanowany. Niedawno na prywatnym parkingu wprowadzono nowy system weryfikacji pojazdów, mający uniemożliwić parkowanie samochodom należącym do osób zamieszkałych w nowych blokach w okolicy. Jeden z poszkodowanych wskazuje, że to właśnie może być rzekomy powód poprzebijania opon. Dodatkowo sprayem zamalowano również tablice informujące o zasadach korzystania z parkingu.

Wrocławscy policjanci biorą pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze, a motyw odwetu za zablokowanie możliwości parkowania osobom spoza wspólnoty wydaje się prawdopodobny. Funkcjonariusze potwierdzili, że akt wandalizmu był celowym działaniem na dużą skalę i że za zniszczeniami stoją dwaj zamaskowani mężczyźni.

Przebijali opony w samochodach nożami. We Wrocławiu doszło do aktu wandalizmu na parkingu

Sprawcy zostali zarejestrowani przez kamerę jednego z mieszkańców - to dwaj mężczyźni w maskach z nożami w dłoniach, którzy nocą poruszali się pomiędzy zaparkowanymi samochodami. Policjanci apelują do mieszkańców posiadających prywatne nagrania z monitoringu w mieszkaniach lub pojazdach, aby przekazali je do komisariatu Wrocław-Krzyki. Wpłynęło już kilkadziesiąt oficjalnych zawiadomień, dlatego sprawa traktowana jest priorytetowo ze względu na jej skalę.

Dodatkowo funkcjonariusze proszą wszystkich poszkodowanych, którzy jeszcze się nie zgłosili, aby złożyli zawiadomienie na komisariacie na Krzykach przy ul. Ślężnej.

Jaka kara grozi wandalom, którzy przebili opony w samochodach na wrocławskim osiedlu?

Sprawcom - zgodnie z art. 288 Kodeksu karnego - grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do roku. Funkcjonariusze apelują do świadków oraz osób poszkodowanych o zgłaszanie się na komisariat, aby maksymalnie przyspieszyć proces dochodzeniowy i ukarać winnych.

