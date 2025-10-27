W skrócie System Red Light rejestruje przejazdy na czerwonym świetle na 49 skrzyżowaniach w Polsce, a kluczowa dla kierowców jest zasada 5 sekund po zmianie świateł.

Kierowcy mają łącznie 5 sekund zanim zostaną ukarani mandatem za przejazd na czerwonym.

Przejazd na czerwonym świetle skutkuje mandatem 500 zł i 15 punktami karnymi, a na przejazdach kolejowych kara sięga nawet 2 tys. zł i 15 pkt.

Obecnie w Polsce działa 49 systemów Red Light, które rejestrują przejazdy na czerwonym świetle na skrzyżowaniach. To jeden z najskuteczniejszych sposobów walki z tym wykroczeniem - kamery w pierwszej połowie bieżącego roku zarejestrowały 51,6 tys. przejazdów na czerwonym świetle, z czego aż 30 proc. na jednym warszawskim skrzyżowaniu. W ciągu sześciu miesięcy czerwone światło zignorowało tam 14 861 kierowców.

Skrzyżowania z systemem Red Light. Hamować czy przyspieszać?

Zmotoryzowani jednoznacznie twierdzą, że system Red Light jest najbardziej nieprzewidywalny ze wszystkich, ponieważ kierowcy nie wiedzą, kiedy dokładnie zgaśnie światło zielone i trzeba będzie hamować. Wówczas pojawia się dylemat - zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną lepiej hamować odpowiednio wcześniej, aby w przypadku zmiany koloru światła móc się zatrzymać, czy raczej przyspieszyć, żeby na pewno zdążyć?

Z powodu pewnej losowości system Red Light zaprojektowany został tak, aby nie każdy przejazd na czerwonym świetle oznaczał mandat karny.

Zasada 5 sekund. Przejechał na czerwonym świetle, a system Red Light nie wystawił mu mandatu

Nie otrzymamy mandatu za wjazd na skrzyżowanie przy nadawanym sygnale żółtym, który trwa 3 sekundy. To wystarczający czas na podjęcie decyzji, czy zdążymy bezpiecznie wyhamować, czy wjedziemy na skrzyżowanie i zdążymy je opuścić.

CANARD - realizujący nadzór nad ruchem drogowym, w tym systemem Red Light - potwierdza, że kamery ustawione są w taki sposób, aby rejestrować przejazd na czerwonym świetle dopiero po upływie 2 sekund od rozpoczęcia nadawania koloru czerwonego. W praktyce zatem kierowcy mają łącznie 5 sekund na podjęcie decyzji po tym, jak zgaśnie światło zielone. Dopiero później przejazd na czerwonym świetle zostanie zarejestrowany, a na kierującego zostanie nałożony mandat karny.

Czy kamery Red Light kontrolują również niezatrzymanie się na zielonej strzałce?

Spora grupa kierowców - w obawie przed dotkliwym mandatem karnym - rezygnuje z przejazdu na zielonej strzałce na skrzyżowaniu kontrolowanym przez system Red Light. Należy zaznaczyć, że manewr skrętu warunkowego na zielonej strzałce jest dozwolony pod warunkiem, że kierowca zatrzyma pojazd przed sygnalizatorem i upewni się, że może bezpiecznie kontynuować jazdę.

Red Light nie rejestruje przypadków niezatrzymania się przed sygnałem S-2, a następnie wykonania skrętu. Urządzenia ustawione są tak, aby wychwytywać wszystkie pojazdy przekraczające sygnalizator przy czerwonym świetle niezależnie od kierunku jazdy. W przypadku skrętu warunkowego system również będzie rejestrował wykroczenia po upływie 2 sekund.

Jaki jest mandat za przejazd na czerwonym świetle? Red Light 2025

Za przejazd na czerwonym świetle grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Warto wiedzieć, że urządzenia Red Light nie tylko kontrolują skrzyżowania, ale coraz częściej montowane są również na przejazdach kolejowych. Wówczas zignorowanie nadawanego czerwonego światła wiąże się z mandatem karnym w kwocie 2 tys. zł i 15 punktów karnych, a w przypadku recydywy grzywna wzrośnie do 4 tys. zł.

