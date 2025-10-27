Spis treści: Co oznacza kontrolka EPC? O jakich usterkach informuje kontrolka EPC? Jaki mandat za jazdę z kontrolką EPC?

Co oznacza kontrolka EPC?

EPC to, wbrew częstym skojarzeniom, nie jest inna nazwa takich systemów jak ABS, ESP czy ESC. Żółta ikonka na desce rozdzielczej oznacza skrót od "Electronic Power Control". Najczęściej jest związana z awarią elektryki lub układu elektronicznego. Dlatego jedno jest pewne - kontrolka EPC na desce rozdzielczej oznacza, że nie doszło do żadnej mechanicznej awarii.

Jej pojawienie się nie wymaga natychmiastowego zatrzymania się, ale wzmożonej czujności po stronie kierowcy i możliwie szybkiego sprawdzenia samochodu. Często okazuje, że szybka diagnoza problemu może być trudna. W warunkach drogowych szanse na odnalezienie problemu są bardzo małe - bez narzędzi diagnostycznych raczej tego nie zrobimy.

O jakich usterkach informuje kontrolka EPC?

Zaświecenie się kontrolki może oznaczać najróżniejsze problemy. Winowajcą może być prosty czujnik świateł stopu, czujnik silnika, czujnik położenia wału korbowego i wałka rozrządu, a także czujnik temperatury cieczy chłodzącej.

Niekiedy wystarczy, że przepali się jedna z żarówek (np. światła stop), żeby na desce pojawił się komunikat z ikonką EPC. Ten sam błąd może dotyczyć usterki sterownika silnika i układu wtryskowego.

Jaki mandat za jazdę z kontrolką EPC?

Samo zaświecenie się kontrolki EPC nie grozi oczywiście żadnym mandatem, ale powód jej zaświecenia może już oznaczać takie zagrożenie. Jeśli pojawienie się tej informacji spowodowane było przepaleniem się jednego ze świateł zewnętrznych, ignorowanie omawianej kontrolki może faktycznie sprowadzić na nas kłopoty.

Za jazdę z niesprawnymi światłami mijania lub drogowymi w porze wymagającej ich używania przewidziana jest kara 200 złotych i 3 punkty karne. Z kolei za niesprawne światła stop mandat wynosi 300 złotych, a do konta dochodzą 4 punkty karne.

W przypadku pozostałych świateł zewnętrznych, takich jak kierunkowskazy czy światła pozycyjne, mandat wynosi minimum 100 złotych. Jeśli kontrola drogowa wykaże kilka usterek jednocześnie, kwoty się sumują. Nagle okazuje się, że ignorowanie kontrolki EPC może kosztować kierowcę nawet 500-600 złotych.

