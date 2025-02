Trzeba przyznać, że liczby zawarte w podsumowaniu wyników finansowychFerrari robią ogromne wrażenie. W 2024 roku włoska marka osiągnęła przychody na poziomie 6,67 mld euro, co oznacza wzrost o 12 proc. względem roku poprzedniego. Jeszcze bardziej imponujący jest wzrost zysku netto, który wyniósł 1,53 mld euro – to aż o 21 proc. więcej niż w 2023 roku. Dodatkowo Ferrari zarobiło 600 mln euro z tytułu „sponsoringu, reklamy i marki”, co obejmuje m.in. przychody ze Scuderii. To o 18 proc. więcej niż rok wcześniej, co potwierdza rosnącą siłę i prestiż włoskiego producenta.