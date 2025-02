Po ponownym objęciu prezydentury Donald Trump natychmiast przystąpił do realizacji swoich obietnic wyborczych . Podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu ogłosił, że Unia Europejska ma niepokojące nadwyżki handlowe w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA stwierdził, że UE traktuje Stany Zjednoczone niesprawiedliwie, a w celu wyrównania szans konieczne byłoby wprowadzenie ceł na produkty z Unii Europejskiej.

Zwłaszcza ostatni z wymienionych producentów ma powody do niepokoju. Przez ostatnie 15 lat Porsche intensywnie rozwijało się na rynku amerykańskim. Eksperci alarmują, że dealerzy firmy operujący w Ameryce Północnej są w pełni zależni od importu, a w przypadku wprowadzenia ceł, niemiecki gigant będzie musiał rozważyć przeniesienie części swojej produkcji do USA. Może to się jednak okazać trudne do zrealizowania, biorąc pod uwagę obecną, trudną sytuację finansową firmy.