Pierwsze rysunki i koncepcje są obecnie opracowywane i zostały bardzo dobrze przyjęte. To coś, co będzie nas kosztowało pieniądze, ale w przyszłości da nam większą elastyczność

Poprzedni rok dla Porsche był, delikatnie mówiąc, nieudany. Głównym problemem są oczywiście elektryczne modele, a potężny spadek sprzedaży na poziomie 50 proc. zaliczył Taycan, co według nieoficjalnych informacji może doprowadzić nawet do zakończenia jego produkcji.

Od momentu premiery Macan stanowił lwią część sprzedaży Porsche. W ciągu 10 lat sprzedano około pół miliona egzemplarzy na całym świecie. To zasługa atrakcyjnej ceny i bogatego wyposażenia. Władze marki podzieliły się informacjami, że początkowo przyjęcie elektrycznego Macana było pozytywne, ale systematycznie zainteresowanie spadało, doprowadzając producenta z Zuffenhausen do trudnej sytuacji. Powrót do korzeni i przywrócenie do oferty jednostki hybrydowej oraz spalinowej, może okazać się strzałem w dziesiątkę.