W skrócie Polaris sprzedał markę motocykli Indian amerykańskiemu funduszowi Carolwood LP i poinformował o zamknięciu fabryki w Osceola, gdzie pracę straci około 200 osób.

Produkcja silników motocyklowych dla marki Indian zostanie przeniesiona do zakładu w Spirit Lake, a fabryka w Opolu kontynuuje działalność bez zapowiedzi zmian.

Około 900 pracowników przejdzie do nowej spółki Indian Motorcycle Company, a brak jest informacji o ewentualnych zwolnieniach w polskim zakładzie.

13 października 2025 r. Polaris oficjalnie poinformował o wydzieleniu marki Indian Motorcycle i przekształceniu jej w samodzielną firmę. Umowa została zawarta z amerykańskim funduszem Carolwood LP, a sfinalizowanie transakcji planowane jest na pierwszy kwartał bieżącego roku. Jednym z warunków finalizacji jest zachowanie przez Polarisa niewielkiego udziału w kapitale zakładowym nowej spółki. Pozostałe warunki nie zostały przekazane do publicznej wiadomości.

Polaris sprzedał markę Indian. 200 osób straci pracę

Amerykański producent podjął decyzję o zamknięciu zakładów w Osceola w stanie Wisconsin. Zwolnienia rozpoczną się latem bieżącego roku i ostatecznie pracę straci około 200 osób. W fabryce tej produkowane są silniki oraz osprzęt jednostek napędowych do motocykli, skuterów śnieżnych oraz pojazdów ATV i UTV. Co istotne, produkcja silników motocyklowych dla jednośladów marki Indian zostanie przeniesiona do głównego zakładu w Spirit Lake.

Polaris odnotowuje zyski. Firma chce niemal całkowicie pozbyć się chińskich części

Polaris nie tylko zamierza definitywnie rozstać się z marką motocykli Indian, ale stawia sobie wyzwania również na innych płaszczyznach, co ma przełożyć się na większe zyski. Wyniki za czwarty kwartał napawają optymizmem, ponieważ koncern odnotował wzrost we wszystkich kluczowych kategoriach, a prognozy na 2026 r. przewidują zwiększenie sprzedaży na poziomie od 1 do 3 proc.

Polaris zapowiada również maksymalne ograniczenie udziału chińskich komponentów w swoich pojazdach. W 2024 r. ich udział wynosił 18 proc., w minionym roku spadł do 14 proc., a w 2027 r. ma obniżyć się do poziomu poniżej 5 proc.

Polaris ma fabrykę pojazdów terenowych w Polsce. Produkują 120 egzemplarzy dziennie

W 2014 r. w Opolu została otwarta pierwsza fabryka Polarisa w Europie, w której produkowane są nie tylko pojazdy terenowe, ale także motocykle. Każdego dnia linię produkcyjną opuszcza około 120 gotowych pojazdów ATV oraz jednośladów marki Indian, a w zakładzie powstaje aż 85 różnych modeli, które trafiają na rynki Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Australii.

Produkcja motocykli marki Indian rozpoczęła się w Opolu na początku 2019 r. Aktualnie wytwarzane są tam modele Scout oraz FTR 1200, a w niedalekiej przyszłości linię produkcyjną mają opuszczać również kolejne jednoślady.

900 pracowników przejdzie do nowej spółki. Czy zwolnienia obejmą również zakład Polarisa w Opolu?

W ramach transakcji przekazano, że około 900 pracowników przejdzie do nowej spółki Indian Motorcycle Company i nie dojdzie do masowych zwolnień ani istotnych zmian w strukturze zespołów. Co istotne, zakłady produkcyjne w Spirit Lake w stanie Iowa oraz w Monticello w stanie Minnesota, a także centrum projektowania przemysłowego i technologii w Burgdorf w Szwajcarii, zostaną przejęte przez nową firmę.

W komunikacie prasowym nie pojawiły się natomiast żadne informacje dotyczące zakładu w Polsce, w którym obecnie pracuje około 450 osób. To istotna fabryka dla grupy Polaris, ponieważ jest pierwszym zakładem produkcyjnym firmy powstałym na terenie Europy.

