W skrócie Jawa zaprezentowała prototyp motocykla 730 Twin z dwucylindrowym silnikiem o mocy 75 KM.

Model 730 Twin wyposażono w nowoczesne rozwiązania, takie jak ekran TFT, ABS i bezkluczykowy dostęp.

Jawy 730 Twin zostanie zaprezentowana podczas targów w Brnie.

Marka Jawa została założona w 1929 r. przez Františka Janečka, a jej nazwa powstała z połączenia pierwszych liter nazwiska Janeček oraz Wanderer, czyli niemieckiej firmy produkującej motocykle i samochody, od której założyciel kupił licencję. Z pewnością nie ma motocyklisty, który nie kojarzyłby kultowych modeli dwusuwowych z lat 70-80. ubiegłego wieku. Wówczas na drogach królowały Jawy 250 i 350, a serca najmłodszych szybciej biły na widok motorowerów Mustang czy Kaczka.

Jawa 730 Twin. Czesi wracają do gry

Jawa zamierza wrócić na piedestał prezentując prototyp 730 Twin. W ramie drzemie dwucylindrowa jednostka o pojemności 730 cm3, która opracowana została we współpracy ze szwajcarską firmą Suter. Na próżno będzie jednak szukać zaawansowanej elektroniki, bo Jawa stawia na prostotę, która bezpośrednio ma przełożyć się na cenę - gaz sterowany będzie linką, a jednostka napędowa dysponować ma mocą 75 KM i maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 68 Nm. Średnica tłoka i skok wynoszą odpowiednio 83 i 67,5 mm, a stopień sprężania to 11,5:1.

Oszczędności z pewnością nie widać natomiast w podzespołach podwozia - przednie widelce typu upside-down oraz tylny amortyzator dostarczyła renomowana firma KYB. Na układ hamulcowy Brembo składają się dwie tarcze o średnicy 298 mm z przodu oraz pojedyncza w rozmiarze 240 mm z tyłu. Co istotne, na pokładzie znajduje się również system ABS dostarczony przez włoskie przedsiębiorstwo. Motocykl wyposażono w 17-calowe koła, na które naciągnięto opony w rozmiarze 120/70 z przodu oraz 180/55 z tyłu.

Jawa 730 Twin to model, który ma zwiększyć sprzedaż czeskiego producenta w Europie. Jawa materiały prasowe

Wraca klasyczna Jawa z nowoczesnym wyposażeniem. 730 Twin ma ekran TFT i bezkluczykowy dostęp

System ABS nie będzie jedyną nowinką technologiczną na pokładzie Jawy 730 Twin. Wszystkie informacje wyświetlane będą na kolorowym ekranie TFT, który można połączyć ze smartfonem, a bezkluczykowy dostęp znacząco zwiększy komfort codziennego użytkowania motocykla. Prototyp czeskiego producenta ma sprawdzać się nie tylko podczas dojazdów do pracy, ale także w trakcie weekendowych podróży - zbiornik paliwa pomieści 16 litrów, a motocykl będzie można doposażyć w boczne kufry.

Wiemy, kiedy Czesi pokażą nową Jawę. Kluczowa będzie cena

Dopracowana wersja prototypu zostanie zaprezentowana podczas targów w Brnie, które odbędą się od 5 do 8 marca 2026 r. Biorąc pod uwagę aktualne trendy rynkowe oraz rosnące zainteresowanie motocyklami z Chin, kluczowa okaże się cena nowej Jawy 730 Twin - to ona zdecyduje, czy model ten będzie w stanie realnie namieszać na rynku.

W dniach 15-16 stycznia czeska marka zaprezentowała swój plan na 2026 r. - w fabryce w Týncu nad Sázavou pokazano limitowany model Jawa 1000, który powstanie w liczbie zaledwie 100 egzemplarzy. Światło dziennej ujrzała także Jawa 750, która w europejskich salonach pojawi się w połowie bieżącego roku oraz model 350 Adventure, który do salonów dealerskich nad Wisłą trafi już w kwietniu.

Warto jednak zaznaczyć, że Jawa funkcjonuje dziś dwutorowo - właścicielem praw do marki w Indiach i Azji Południowej od 2016 r. jest koncern Mahindra & Mahindra, który produkuje i sprzedaje jednoślady na rynki azjatyckie będące blisko pięćdziesięciokrotnie większe od europejskiego. Oryginalna Jawa nadal posiada fabrykę w Czechach i pozostaje w rękach prywatnego właściciela.

