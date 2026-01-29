W skrócie Polska w latach 50. rozpoczęła produkcję skutera Osa inspirowanego włoskimi modelami.

Osa udowodniła swoją wytrzymałość, pokonując 1500 km w 24 godziny podczas oficjalnego testu.

Obecnie na rynku pojawił się elektryczny skuter WFE M50e, nawiązujący do oryginalnej Osy designem i nazwą.

Moda na skutery zrodziła się we Włoszech w drugiej połowie lat 50. Młodzi ludzie, zmęczeni wspomnieniami wojny, szukali nowych form swobody i radości. Lekki, prosty w obsłudze skuter idealnie wpisywał się w te potrzeby, a przy okazji odpowiadał na zmieniającą się rolę kobiet i rosnące znaczenie równouprawnienia. Ten entuzjazm dotarł również do Polski - w 1958 roku Warszawska Fabryka Motocykli uruchomiła produkcję własnego skutera, inspirowanego włoskimi wzorcami.

Osa była polską odpowiedzią na włoską Vespę

Za charakterystyczną sylwetkę Osy odpowiadał Jan Krzysztof Meisner z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, później związany także z FSO na Żeraniu. Konstrukcją techniczną zajmowali się Stanisław Brun, Jan Ignatowicz i Tadeusz Mathia, a całość prac nadzorował doświadczony inżynier Jerzy Jankowski. Projekt rozpoczęto w 1954 roku, a po kilku latach pierwsze seryjne egzemplarze zjechały z linii produkcyjnych WFM.

Polski skuter, inspirowany sukcesami modeli Vespa i Lambretta, nie ustępował zagranicznej konkurencji ani pod względem rozwiązań technicznych, ani stylistyki. Wyposażono go w jednocylindrowy, dwusuwowy silnik o pojemności 150 cm sześc. i mocy 6,5 KM, co pozwalało rozpędzić się do około 80 km/h. Osa zdobyła popularność nie tylko w kraju - trafiła także na rynki zagraniczne, m.in. do Indii, gdzie reklamowano ją wynikiem testu "1500 km w 24 godziny", przeprowadzonego na torze doświadczalnym FSO.

Niezwykły test wytrzymałościowy. Osa zdała go na piątkę

Aby potwierdzić solidność konstrukcji, czterech entuzjastów motocykli - dwóch pracowników WFM oraz dwóch dziennikarzy motoryzacyjnych - zdecydowało się na ekstremalny sprawdzian. Skuter przez całą dobę jechał bez przerwy z maksymalnym obciążeniem. Na torze o długości 2127,5 metra Osa przejechała 705 okrążeń, osiągając łącznie 1500 km ze średnią prędkością 62,5 km/h. Rezultat został oficjalnie potwierdzony przez komisję sędziowską. Choć w trakcie testu pojawiły się drobne problemy techniczne, próba zakończyła się sukcesem.

Skuter M50e to współczesna Osa z silnikiem elektrycznm

Współczesnym ukłonem w stronę legendarnej Osy jest elektryczny skuter WFE M50e, zaprezentowany przez Warszawską Fabrykę Elektryków. Styl retro wyraźnie nawiązuje do pierwowzoru, jednak pod klasyczną formą kryją się nowoczesne rozwiązania. Model oferowany jest z akumulatorami LG o pojemności 45 lub 75 Ah, zapewniającymi zasięg odpowiednio 75 i 150 km. Silnik elektryczny osiąga moc 6 KM oraz 150 Nm momentu obrotowego na kole, a prędkość maksymalna wynosi 45 km/h.

Ładowanie akumulatorów trwa co najmniej 4 godziny w wersji o mniejszym zasięgu, a ich żywotność określono na około 1000 cykli. Masa skutera to 95 kg z mniejszą baterią i 105 kg z większą, co przekłada się na łatwość prowadzenia i codzienną wygodę użytkowania.

