Infrastruktura ładowania również się rozwija, co jest niezbędne dla dalszego wzrostu elektromobilności.

Rządowe programy, takie jak „NaszEauto”, znacznie przyczyniają się do wzrostu liczby rejestracji elektronicznych samochodów.

Liczba samochodów elektrycznych (BEV) w I kwartale bieżącego roku wzrosła o 7 201 sztuk, co oznacza 22-proc. wzrost względem analogicznego okresu w 2024 r. Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności potwierdzają, że w Polsce systematycznie przybywa pojazdów zeroemisyjnych, a największy wpływ na duże wzrosty mają rządowe programy.

Tylko w I kwartale zarejestrowano 14 927 nowych i używanych osobowych EV - to o 42 proc. więcej niż rok wcześniej. Z tej liczby 8 620 egzemplarzy stanowiły pojazdy PHEV, a 6 667 BEV. W ubiegłym roku w tym samym okresie liczba rejestracji wyniosła 10 506.

Rośnie liczba pojazdów elektrycznych we wszystkich segmentach

Stale rośnie również liczba jednośladów napędzanych energią elektryczną. Na koniec marca 2025 r. łączna liczba zarejestrowanych motorowerów i motocykli elektrycznych wynosiła 24 163, co oznacza wzrost o 10 proc. w ujęciu rocznym. Jeszcze bardziej dynamiczny wzrost, bo o 40 proc., odnotowano w kategorii pojazdów mikro i innych, gdzie liczba rejestracji wzrosła z 80 do 112.

Na drogach pojawiło się także 70 nowych autobusów zeroemisyjnych, co stanowi wynik o 30 proc. lepszy niż w pierwszym kwartale 2024 r. Biorąc pod uwagę całą flotę dominują autobusy elektryczne (1 437 sztuk), gdy jedynie 88 egzemplarzy napędzanych jest wodorem.

Imponujący przyrost odnotowano także w segmencie samochodów z napędem wodorowym (FCEV), których w pierwszym kwartale 2025 r. zarejestrowano 53. To wzrost o 489 proc. względem tego samego okresu rok wcześniej.

Rozwój elektromobilności nie byłby możliwy bez rozbudowy infrastruktury. Pod koniec marca bieżącego roku w Polsce funkcjonowały 9 342 ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych. 32 proc. stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 68 proc. wolniejsze punkty ładowania prądem przemiennym (AC) do 22 kW.

Jeśli Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecyduje się poszerzyć program o pojazdy dostawcze bądź odbiorców instytucjonalnych, z pewnością wzrosty będą jeszcze większe. Czekamy też na zwiększenie liczby rejestracji pojazdów zeroemisyjnych pow. 16 t, kiedy zostanie już wprowadzony program wspierający ich zakup oraz programy dotyczące rozwoju infrastruktury do ładowania elektrycznych samochodów ciężarowych. W sumie przewidziano na ich realizację kwotę 6 miliardów złotych

Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jak Wiśniewski wskazuje, że liczba rejestracji elektrycznych dostawczaków spadła o kilkanaście procent rok do roku, co "bardzo kontrastuje z ponad 20-proc. wzrostem w segmencie samochodów osobowych, które są objęte dotacjami z programu „NaszEauto”. Wiśniewski dodaje, że biorąc pod uwagę obecną gamę modelową dostawczych pojazdów BEV oraz tego, jak dobrze nadają się do realizowania zadań z zakresu logistyki miejskiej, liczy „na zapowiedzianą rewizję założeń KOP, która mogłaby pozwolić na objęcie dofinansowaniem pojazdów kategorii N1”.