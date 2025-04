Jak przekazał PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w najbliższych dniach na drogach możemy spodziewać się około 5 tys. policjantów dziennie. Będą to zarówno standardowe patrole drogówki, jak i funkcjonariusze z grup SPEED, specjalizujących się w zatrzymywaniu piratów drogowych i kierowców, którzy przesadzają z prędkością.

Kontrola drogowa - co sprawdzą funkcjonariusze?

Policjanci zapowiadają wzmożone kontrole. Sprawdzą trzeźwość, prędkość, pasy bezpieczeństwa i stan techniczny pojazdu. To standard, ale w tym okresie ma być to robione częściej i dokładniej.

Kierowcy powinni pamiętać, że nawet drobne usterki - np. niesprawne światła czy zużyte opony - mogą skończyć się mandatem albo zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. A to może oznaczać koniec świątecznego wyjazdu, zanim na dobre się zacznie.

Do tego dochodzi obowiązkowe wyposażenie auta - trójkąt, gaśnica, a także foteliki dla dzieci - wszystko może być przedmiotem kontroli. Policja przypomina też o niechronionych uczestnikach ruchu - pieszych, rowerzystach i motocyklistach, którzy właśnie teraz wracają na drogi.

Wielkanoc to nie czas na brawurę za kierownicą. Statystyki mówią jasno

Statystyki z zeszłego roku mówią jasno - w czasie wielkanocy doszło do 225 wypadków, zginęło 30 osób, a 254 zostały ranne. Policjanci zatrzymali ponad 1000 pijanych kierowców. Takie liczby to nie tylko dane - to konkretne tragedie.